Το βάθρο του οδηγού της Aston Martin στο Μπαχρέιν τον ανέβασε ψηλά σε μία ιδιαίτερη λίστα.

Ο Φερνάντο Αλόνσο αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, που έλαβε χώρα στο Μπαχρέιν. Ανταγωνιστικός από την Παρασκευή και εντυπωσιακός την Κυριακή, κατάφερε να επαναφέρει την Aston Martin και να επιστρέψει κι ο ίδιος στο βάθρο!

Η τελευταία φορά που είδε τη θέα από εκεί ψηλά, ήταν στο Grand Prix του Κατάρ το 2021. Και η επιστροφή, σήμανε συνολικά την 99η παρουσία του στο βάθρο. Επίτευγμα που ήρθε σε ηλικία 41 ετών, 7 μηνών και 5 ημερών!

Reeling in P3. 🥉



With just over 10 laps left, there was no stopping @alo_oficial as he relentlessly closed the gap on Sainz to secure his 99th podium finish.#BahrainGPpic.twitter.com/40rHrFGcWN