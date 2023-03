Ο έντονος προβληματισμός στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας της F1, δεν αποκλείεται να επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική εξέλιξης της W14.

Απογοήτευση και απόγνωση είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν τη Mercedes-AMG έπειτα από τον εναρκτήριο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, στο Μπαχρέιν. Η γερμανική ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ικανό μονοθέσιο για να παλέψει για το πρωτάθλημα.

Η W14 E-Performance μπορεί να μην έχει τα αρνητικά χαρακτηριστικά της W13 του 2022, όμως είναι ένα μονοθέσιο κατώτερο των προσδοκιών. Μάλιστα, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, είναι το τέταρτο ταχύτερο, μαρτυρώντας πως η ομάδα του Μπράκλεϊ έκανε το χειμώνα βήματα προς τα πίσω σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Πλέον η Mercedes βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να αποφασίσει τι μονοπάτι θα ακολουθήσει στην εξέλιξη του μονοθεσίου της και αυτό μπορεί να της κοστίσει ολόκληρη τη σεζόν. Ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, επεσήμανε πως πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σύντομα.

«Είναι τρομερά δύσκολο να καλύψουμε ένα τόσο μεγάλο πλεονέκτημα, όμως αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν νομίζω πως το budget cap θα μας περιορίσει στη θέση που είμαστε, αλλά πρέπει να πάρουμε μία απόφαση ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε και να εστιάσουμε όλους τους πόρους μας εκεί. Ακόμη εξελίσσουμε ένα μονοθέσιο. Το ερώτημα είναι: ποιο μονοθέσιο είναι αυτό», είπε.

Ο Αυστριακός πιστεύει πως μοναδική λύση είναι η άμεση λήψη τολμηρών αποφάσεων ώστε η ομάδα του να μπει στο σωστό δρόμο: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσως την κατάσταση. Αν δούμε που ήμασταν στο τέλος της περασμένης σεζόν, φαινόταν πως έχουμε πλησιάσει τους αντιπάλους μας και ήταν πλέον θέμα ποιες πίστες μας βόλευαν περισσότερο. Όμως η διαφορά μας από τη Red Bull έχει τριπλασιαστεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Η Aston Martin είναι παράδειγμα προς μίμηση με αυτά που κατάφεραν. Ήταν δύο δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή και στο Μπαχρέιν ήταν η δεύτερη ταχύτερη ομάδα. Ο ρυθμός μας στον ένα γύρο είναι καλός, όμως είδαμε τις επιπτώσεις στον αγώνα. Για να είμαι σαφής, υστερούμε σε κάθετη δύναμη, το μονοθέσιο γλιστρά αρκετά στην πίστα και πηγαίνουμε προς τα πίσω. Οι οδηγοί το γνωρίζουν. Όλοι στην ομάδα το γνωρίζουν. Δεν αρκεί μόνο να βάλουμε μία αναβάθμιση στην W14 και να βρούμε τρία δέκατα του δευτερολέπτου. Πρέπει να βρούμε τέτοια απόδοση που θα μας βάλει στο παιχνίδι νικών και πρωταθλημάτων».

Η Mercedes είχε προγραμματίσει να φέρει μία σημαντική αναβάθμιση στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Έπειτα από την εικόνα στο Μπαχρέιν, η πιθανότητα να αλλάξει τελείως τον προγραμματισμό της είναι μεγάλη.

