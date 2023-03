Πολύ άσχημο είναι το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Mercedes-AMG, έπειτα από έναν απογοητευτικό πρώτο αγώνα στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος F1 του 2023.

Παρά το μομέντουμ που έχτισε στο τέλος του 2022, η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με πολύ άσχημο τρόπο για τη Mercedes-AMG. H W14 αποδεικνύεται πως είναι ένα μονοθέσιο που δεν μπορεί να παλέψει για τις πρώτες θέσεις.

Στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν, οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 7 αντίστοιχα. Μάλιστα, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, προσπαθούσε να περάσει τον Κάρλος Σάινθ, όμως ήταν εμφανές από την τηλεοπτική κάλυψη πως η συμπεριφορά του μονοθεσίου δεν του επέτρεπε να επιτεθεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, δεν έκρυψε την πλήρη απογοήτευσή του για την εμφάνιση στο Σακχίρ: «Ο αγώνας στο Μπαχρέιν ήταν μία από τις χειρότερες ημέρες μας στη Formula 1. Ήταν ένας πολύ κακός αγώνας. Υστερούμε σε απόδοση παντού. Η Aston Martin είναι πολύ γρήγορη και η Red Bull βρίσκεται σε άλλο πλανήτη. Με πονάει που είναι τόσο μπροστά, μου θυμίζει τις εποχές που ήμασταν εμείς ένα δευτερόλεπτο μπροστά από όλους. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς μας. Πρέπει να κάνουμε την επιστροφή μας και κανένας στην ομάδα δεν θα τα παρατήσει. Πρέπει να ψάξουμε για απόδοση με τέτοιο τρόπο που δεν το έχει ξανακάνει κανείς. Μπορούμε να το κάνουμε».

Ο Χάμιλτον τερμάτισε 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν και σε συνδυασμό με την 7η θέση του Ράσελ, η Mercedes είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών.

Ο πολυπρωταθλητής ανέφερε πως η ομάδα του πρέπει να αλλάξει το concept του μονοθεσίου της αν θέλει να κερδίσει ξανά. Από τη μεριά του ο Ράσελ προέβλεψε πως η Red Bull Racing μπορεί να κερδίσει όλα τα Grand Prix στο 2023.

