Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του μετά την εγκατάλειψη στο Μπαχρέιν ενώ βρισκόταν στην 3η θέση.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 ήταν πολύ διαφορετικό από εκείνο που θα ήθελε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari βρισκόταν στην 3η θέση στον αγώνα του Μπαχρέιν και παρά την πολύ μαγάλη διαφορά από τις Red Bull έδειχνε να έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στο βάθρο. Ωστόσο, στον 41ο γύρο ο κινητήρας στο μονοθέσιο της Ferrari σταμάτησε να λειτουργεί λόγω ενός -αδιευκρίνιστου ακόμα- τεχνικού προβλήματος.

LAP 41/57



Oh no, not again 😖



📻 "No power" sighs Leclerc - he's out ❌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/bRfRr6B2iR