Ο εναρκτήριος αγώνας του Indycar για το 2023 δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έξι μονοθέσια ενεπλάκησαν σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα.

Μόλις λίγα μέτρα μετά την εκκίνηση του αγώνα στο St. Petersburg για το πρωτάθλημα του Indycar, η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της. Όλα ξεκίνησαν στην έξοδο της στροφής δύο.

Ο Φίλιξ Ρόζενκβιστ χτύπησε τον τοίχο και ως αποτέλεσμα υπέστη κλατάρισμα. Ο οδηγός της McLaren έχανε ταχύτητα, με τα μονοθέσια που τον ακολουθούσαν να προσπαθούν να τον αποφύγουν. Δεν τα κατάφεραν όλοι, όμως.

Οι Σάιμον Παζενό, Έλιο Καστρονέβες και Ντέβλιν Ντιφραντσέσκο συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν καραμπόλα στην πίστα. Μάλιστα, ο Μπέντζαμιν Πέντερσεν εμβόλισε τον Ντιφραντσέσκο, το μονοθέσιο του οποίου πετάχτηκε στον αέρα.

Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά. Ευτυχώς κανένας οδηγός δεν υπέστη τραυματισμό.

