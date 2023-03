Το gazzetta ταξίδεψε στο «Στολίδι του Κόλπου» για την πρεμιέρα της νέας σεζόν της F1! Αποστολή Σακχίρ-Πάνος Σεϊτανίδης.

Το ταξίδι του καραβανιού της Formula 1 ανά τον κόσμο, ξεκινά από το Βασίλειο του Μπαχρέιν. Ένα νησάκι έκτασης 760 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με πληθυσμό που μετά βίας ξεπερνά το 1.5 εκατομμύριο.





Πίσω στο 2004, άνοιξε την πόρτα της Μέσης Ανατολής για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος. Είχα πολλάκις την ευκαιρία να δω τον συγκεκριμένο αγώνα διά ζώσης – δεν γύρισα την πλάτη στην ευκαιρία να το κάνω και τώρα.

The stage is set for the opening race of the season: Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix! "Lights out", this Sunday, March 5!

