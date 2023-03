Η F1 επιστρέφει στη δράση με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σεζόν του 2023 να πραγματοποιείται στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Έπειτα από τρεις μήνες υπομονή, η Formula 1 επιστρέφει και θα μας χαρίσει νέες μάχες, προσπεράσματα, δράμα και συγκινήσεις. Η φετινή σεζόν θα είναι ένας μαραθώνιος καθώς αποτελείται από 23 Grand Prix και 6 Αγώνες Σπριντ. Η αρχή θα γίνει και φέτος στο Μπαχρέιν και την πίστα του Σακχίρ το τριήμερο 3-5 Μαρτίου. Πριν από μερικές ημέρες, ομάδες και οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τρεις ημέρες δοκιμών στην πίστα, ώστε να προετοιμαστούν για τη νέα χρονιά.

Η πίστα του Μπαχρέιν έκανε το ντεμπούτο της στη Formula 1 το 2004 και έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο πρόγραμμα αγώνων του σπορ. Έχει μήκος 5.412 μέτρα, αποτελείται από 15 στροφές και διαθέτει τρεις ζώνες DRS. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Η πίστα είναι γνωστή για την καταπόνηση που ασκεί στα ελαστικά και αυτό πάντα είναι ένα πρόβλημα για τους οδηγούς. Νικητής το 2022 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Πέδρο Ντε Λα Ρόσα από το 2005 με χρόνο 1:31,447.

This was epic! 🍿 Verstappen and Leclerc put on a proper show at last year's season opener 👏 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/54aGKKlm6e

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν προσφέρεται απαραίτητα για συμπεράσματα για τη δυναμική των μονοθεσίων. Αρκετές ομάδες δεν έχουν ξεκλειδώσει ακόμη την ταχύτητα που ξέρουν πως έχουν. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά της συγκεκτιμένης πίστας είναι μοναδικά στο πρόγραμμα αγώνων.

The first bout of a truly legendary title duel ⚔️



Max and Lewis put on an incredible show in the desert back in 2021! Who's ready for another this season?#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/kSay4X8nXK