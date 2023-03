WSBK Αυστραλία: Επίδειξη δύναμης από από Ducati και Μπαουτίστα

Οι πρωταθλητές Άλβαρο Μπαουτίστα και Aruba.it Ducati διέλυσαν τους αντιπάλους τους στον πρώτο αγώνα της χρονιάς.

Με μια καθολική επικράτηση της Ducati και του πρωταθλητή Άλβαρο Μπαουτίστα ξεκίνησε η χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Ο Ισπανός αναβάτης δεν άφησε περιθώριο σε κανέναν και είτε η πίστα ήταν στεγνή, είτε η πίστα ήταν βρεγμένη δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό και το 2023.

Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη υπό βροχή, ο αναβάτης της Ducati κέρδισε πολύ άνετα αφήνοντας τον Τζόναθαν Ρέα στη δεύτερη θέση και τον Τόπρακ Ραζγκατλίογλου στην 3η θέση. Στον αγώνα Superpole ο Μπαουτίστα επίσης επικράτησε εύκολα σε στεγνές συνθήκες αυτήν τη φορά έχοντας μάλιστα τον ομόσταβλό του Μάικ Ρινάλντι πίσω του στη δεύτερη θέση και τον Ραζγκατλίογλου με Yamaha στην 3η θέση.

Η επιβεβαίωση της ανωτερότητας του αναβάτη της Ducati ήρθε στον δεύτερο αγώνα όταν κατάφερε να κερδίσει σε στεγνές συνθήκες και μάλιστα με διαφορά πάνω από 6 δευτερόλεπτα από το δεύτερο Ρινάλντι. Στην 3η θέση αυτήν τη φορά βρέθηκε ο ομόσταβλος του Τόπρακ, Αντρέα Λοκατέλι, ενώ μόλις στην 8η θέση τερμάτισε ο Ρέα.

Fifth hat-trick in @19Bautista's #WorldSBK career, who took two WINS on Sunday at 'The Island' 😎 What a weekend he had 🔥 #AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/Nrj9TtdQx3