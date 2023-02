Ο πέμπτος κύκλος του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ για την F1 είναι πλέον διαθέσιμος στη ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix.

Μπορεί να χρειάστηκε να περιμένουμε σχεδόν τρεις μήνες για να δούμε ξανά τις ομάδες και τους οδηγούς του μαγικού κόσμου της Formula 1 εν δράσει, όμως για να δούμε το νέο κύκλο του “Drive To Survive” περιμέναμε ένα χρόνο!

Όμως εν μέσω των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης που έλαβαν χώρα στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν, ήρθε η ώρα να δούμε τον πέμπτο κύκλο του ντοκιμαντέρ του Netflix που έφερε την επανάσταση.

Η αδιανόητη επιτυχία του γιγάντωσε το ενδιαφέρον για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού – ειδικά στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκεί όπου φέτος θα έχουμε τρία Grand Prix σε Μαϊάμι, Όστιν και Λας Βέγκας.

Από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου λοιπόν, ψηλά στις προτάσεις για τους συνδρομητές της ψηφιακής πλατφόρμας ψυχαγωγίας είναι ο νέος κύκλος του “Formula 1: Drive To Survive”.

Μία παραγωγή της Box to Box Films την οποία υπογράφουν ο Τζέιμς Γκέι-Ρις (Senna, Amy) και Πολ Μάρτιν (Diego Maradona) που και φέτος, περιλαμβάνει δέκα σπαρταριστά επεισόδια.

Σε αυτά είναι έκδηλη η ίντριγκα, το πάθος, οι κόντρες, οι εναλλαγές συναισθημάτων, η πίεση, η απογοήτευση για την αποτυχία και η χαρά για την επιτυχία. Όλο το παρασκήνιο, οι προσωπικές σχέσεις κι όλα όσα δεν είναι ορατά τις ώρες των αγώνων.

