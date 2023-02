Ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών της F1 στο Μπαχρέιν.

Η δεύτερη από τις τρεις ημέρες χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε και οι ομάδες έχουν μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν την επόμενη εβδομάδα. Οι οκτώ ώρες και τριάντα λεπτά προσέφεραν άπλετη δράση, θέαμα και τροφή για σκέψη αναφορικά με τις δυνατότητες του κάθε μονοθεσίου. Όπως είναι λογικό, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο Γκουάνγιου Ζου. Ο Κινέζος οδηγός της Alfa Romeo σημείωσε το 1:31,610 με τη C5 γόμα ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας. Αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση πριν το Grand Prix Μπαχρέιν, μιας και την τελευταία ημέρα, ρόλο οδηγού θα έχει ο Βάλτερι Μπότας. Συνολικά, κάλυψε 133 γύρους.

That's a wrap, @ZhouGuanyu24!



133 laps and fastest time of the day to wrap up his #F1Testing duties. Mega job. 👏 #F1 pic.twitter.com/VeWbdedHM6 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) February 24, 2023

O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing σημείωσε χρόνο στο 1:31,650, με τη C3 γόμα ελαστικών και βελτίωσε κατά ένα δευτερόλεπτο τη χθεσινή του επίδοση. Μαζί με τον Σέρχιο Πέρεζ, κάλυψαν 124 γύρους. Όμως τα προβλήματα δεν έλειψαν, μιας και στο απογευματινό σκέλος η RB19 ξόδεψε πολλές ώρες στο γκαράζ.

Στην 3η θέση ήταν σήμερα ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός είχε μια άκρως παραγωγική ημέρα, με ταχύτερη επίδοση με τη C3 γόμα ελαστικών και 130 γύρους συνολικά. Στην 4η θέση ήταν ο Νικ Ντε Βρις της Scuderia AlphaTauri. Μαζί με τον Γιούκι Τσουνόντα κάλυψαν 159 γύρους.

All of the lights 🎶🎆



We'll never tire of this view 😍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gTx7lgglCc — Formula 1 (@F1) February 24, 2023

Την πρώτη 5άδα «έκλεισε» ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas VF-23. O Γερμανός είχε γεμάτο πρόγραμμα και μαζί με τον Κέβιν Μάγκνουσεν συμπλήρωσαν 135 γύρους.

Οι οδηγοί της Scuderia Ferrari είχαν μια άκρως παραγωγική ημέρα, σημειώνοντας πρόοδο στο στήσιμο της SF-23. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, ολοκλήρωσαν προσομοίωση αγώνα και έγραψαν συνολικά 138 γύρους. Ο οδηγός με τους περισσότερους γύρους στην ημέρα ήταν ο Λόγκαν Σάρτζεντ με 154. Ο Αμερικανός οδηγός της Williams έτρεξε και στις δύο περιόδους και αύριο δίνει το τιμόνι της FW45 στον Άλεξ Άλμπον.

Η Alpine είχε και ξανά μια ήσυχη ημέρα, με τον Πιέρ Γκασλί να γράφει τον 10ο ταχύτερο χρόνο. Μαζί με τον Έστεμπαν Οκόν, έγραψαν 108 γύρους με την A523. Η McLaren είχε ξανά μια προβληματική ημέρα, με την MCL60 να δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κάλυψαν 139 γύρους και πραγματοποίησαν προσομοιώσεις αγώνα.

Εφιαλτική ήταν η ημέρα για τη Mercedes-AMG. Η γερμανική ομάδα δυσκολεύτηκε να βρει την κατάλληλη ισορροπία στην W14 και αυτό δημιούργησε έντονους πονοκεφάλους στους μηχανικούς και στους οδηγούς. Η άσχημη εικόνα της το πρωί, έγινε ακόμη χειρότερη το απόγευμα, όταν ο Τζορτζ Ράσελ ακινητοποιήθηκε στην πίστα στον 25ο του γύρο, με πρόβλημα στα υδραυλικά.

We’ve confirmed it was a hydraulic failure that caused George’s car to stop on track.



That’s likely to be the end of our running for today.



Back on track tomorrow. 💪 pic.twitter.com/JdSKLzaUGR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 24, 2023

Στη σημερινή διαδικασία ήταν η μοναδική κόκκινη σημαία. Σημειώθηκε 90 λεπτά πριν το τέλος της ημέρας. Αυτό επηρέασε το πρόγραμμα των ομάδων, οι οποίες δεν κατάφεραν να κάνουν όσους περισσότερους γύρους ήθελαν. Μάλιστα, η FIA πραγματοποίησε δοκιμαστικές εκκινήσεις στο τέλος των δύο σκελών.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 25/2, με την τρίτη και τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών. Η έναρξη του πρωινού σκέλους είναι προγραμματισμένη για τις 9:00 ώρα Ελλάδος. Όμως το gMotion by Gazzetta θα βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς δοκιμών, με τη LIVE κάλυψη της τελευταίας ημέρας να ξεκινά από τις 8:45.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν 2η Ημέρα

Φωτογραφίες: Sauber Media