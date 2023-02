Δείτε τα νέα δημιουργήματα των δέκα ομάδων της F1, να πατούν γκάζι στην πίστα του Μπαχρέιν.

Οι χειμερινές δοκιμές εξέλιξης του μαγικού κόσμου ξεκίνησαν. Η αναμονή τελείωσε και όλοι είχαν επιτέλους τη δυνατότητα να δουν τα νέα «όπλα» των ομάδων του μαγικού κόσμου της Formula 1, αυτά που θα κυνηγήσουν την κορυφή στις πίστες του κόσμου.

Η αρχή έγινε στο Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το μοναδικό, τριήμερο τεστ προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν που ξεκινά -πάλι στο Σακχίρ- στις 5 Μαρτίου.

Oh how we missed the sights and sounds of these cars 😍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/2eYt2MHdO7