Ο Ολλανδός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, δεν επιθυμεί να αναλάβει μελλοντικά τα ηνία μίας αγωνιστικής ομάδας.

Μόλις στα 25 του χρόνια, ο Μαξ Φερστάπεν έχει κατακτήσει την κορυφή της Formula 1 και έχει ήδη γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας του σπορ.

Το 2021 είχε την τιτανομαχία με τον Λιούις Χάμιλτον, ενώ το 2022 κυριάρχησε με εμφατικό τρόπο, κερδίζοντας τα 15 από τα 22 Grand Prix της σεζόν. Οι επιτυχίες που έχει σημειώσει, σε συνδυασμό με δηλώσεις του στο παρελθόν, πως δεν θα μείνει για πάντα στη Formula 1, έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του.

Σε ερώτηση που του τέθηκε από το CNN σχετικά με το πόσα ακόμη χρόνια θα αγωνίζεται στη Formula 1, o Φερστάπεν απάντησε: «Ήδη έχω κατακτήσει όλα όσα ονειρευόμουν στη Formula 1. Αυτό κάνει την απόφασή για το μέλλον μου ακόμα πιο εύκολη. Έχω όμως συμβόλαιο μέχρι το 2028. Θα είμαι ακόμη 31 ετών, πολύ νέος. Όμως θέλω να κάνω πολλά ακόμη διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου».

Επιπλέον, ρωτήθηκε σχετικά για το ενδεχόμενο να μιμηθεί τον Κρίστιαν Χόρνερ και να αναλάβει τα ηνία μιας ομάδας σε πολύ μικρή ηλικία, ο 25χρονος απάντησε: «Όχι, όχι δεν θέλω να είμαι στη Formula 1. Μου αρέσουν διαφορετικά είδη αγώνων, όπως οι αγώνες αντοχής. Η Formula 1 έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου».

O Χόρνερ βρίσκεται στο τιμόνι της Red Bull Racing από την πρώτη της σεζόν στη Formula 1 πίσω στο 2005. Ο Βρετανός ήταν τότε ο νεότερος επικεφαλής σε ηλικία 31 ετών και σήμερα είναι στο ρόλο του περισσότερα χρόνια από κάθε άλλο τωρινό διευθυντή στο σπορ.

Μία επιθυμία του Φερστάπεν είναι να αγωνιστεί στις 24 Ώρες Λε Μαν. Η επέλαση των κατασκευαστών στο WEC και η πληθώρα αγωνιστικών, έχει κάνει τους αγώνες αντοχής μία ελκυστική προοπτική για πολλούς οδηγούς.

