Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG πιστεύει πως η αποδοτικότητα του οργανισμού της Red Bull Racing μπορεί να μειώσει το αντίκτυπο της ποινή του cost cap.

To 2022 προβλέπεται μία απαιτητική και δύσκολη σεζόν για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα ήταν η μοναδική που βρέθηκε να έχει παραβεί τους οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1 για το 2021.

Η ποινή που της επέβαλλε η FIA προβλέπει μείωση κατά 10% του συνολικού της χρόνου στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD. Ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ, είχε δηλώσει πως το μονοθέσιό τους θα χάσει συνολική απόδοση της τάξης του μισού δευτερολέπτου. Ωστόσο οι αντίπαλες ομάδες πιστεύουν πως η ποινή που δέχθηκε η RBR είναι πολύ μικρή για την παράβαση που διέπραξε.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, της μεγαλύτερης αντιπάλου των «ταύρων» στη Formula 1, πιστεύει πως η ποινή που έβαλε η FIA είναι σημαντική. Όμως για έναν οργανισμό όπως η Red Bull Racing ο Αυστριακός πιστεύει πως η δομή της θα της επιτρέψει να μη δεχτεί σημαντικό πλήγμα.

«Η έλλειψη χρόνου στην αεροσήραγγα σίγουρα δεν είναι καλό γι’ αυτούς. Για εμάς, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Αν όμως έχεις έναν αποδοτικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις σου, τότε μειώνεις το αντίκτυπο μέχρι ένα σημείο. Μακροπρόθεσμα είναι καλό για εμάς, ήμασταν στη θέση αυτή στο παρελθόν. Τις τελευταίες δύο σεζόν είχαμε λιγότερο χρόνο στην εξέλιξη από τις άλλες ομάδες. Θα τους πληγώσει, αλλά λίγο. Αν ως οργανισμός είναι αρκετά αποδοτικοί, κάτι που το έχουν αποδείξει, το μειονέκτημά τους θα είναι μικρό», ανέφερε ο 50χρονος στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας W14 E-Performance.

Η Mercedes είχε μια πολύ μεγάλη αποστολή εντός του χειμώνα: να εξαλείψει τη διαφορά από τη Red Bull Racing, λύνοντας τα δομικά προβλήματα του μονοθεσίου της. Ο Βολφ δηλώνει κολακευμένος από τα θετικά σχόλια των αντιπάλων του, όμως παραμένει πραγματιστής.

«Ακούμε συνεχώς πολλά θετικά σχόλια από τις άλλες ομάδες πως θα είμαστε στο παιχνίδι του τίτλου. Πρέπει όμως να αποδείξουμε πως μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να δείξουμε πως είμαστε στο σωστό δρόμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη μάχη της κορυφής και όχι μόνο με τρεις ομάδες, μπορεί να δούμε κάποια νέα να μπαίνει στο παιχνίδι. Αυτό είναι καλό για τη Formula 1 και την κάνει απολαυστική», πρόσθεσε ο Βολφ.

