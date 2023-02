Αγώνες αυτοκινήτου: Τι κάνει το δίχτυ δίπλα στον οδηγό; (vid)

Σε αρκετές κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αριστερά και δεξιά από τον οδηγό υπάρχει ένα δίχτυ. Η FIA επεξηγεί την αποστολή του.

Σε κάθε τύπο αγωνιστικού αυτοκινήτου υπάρχουν αρκετά στοιχεία εξοπλισμού που έχουν ως αποστολή να προστατεύσουν τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος. Όπως το Halo στα μονοθέσια της Formula 1 ή το roll bar στα αυτοκίνητα του WRC.

Σε ορισμένες όμως κατηγορίες κλειστών αγωνιστικών, υπάρχει επιπλέον ένα δίχτυ, αριστερά και δεξιά από το μπάκετ κάθισμα του οδηγού. Το δίχτυ ασφαλείας (racing net) το συναντάμε σε αυτοκίνητα Τουρισμού, GT και Rallycross και θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Στο ακόλουθο βίντεο, οι τεχνικοί της FIA μας δείχνουν πώς προστατεύει το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος, αλλά και πώς ανοίγει εύκολα σε περίπτωση που ο οδηγός πρέπει να βγει γρήγοεα από το αυτοκίνητο.

🏁 Racing Nets are designed to provide lateral restraint to the driver’s head and upper body during lateral and frontally-angled impacts in touring cars, GT racing and rallycross#FIA #FIASafety #MotorsportSafety #WEC #GTRacing #WorldRX #ETCR @FIAWEC @FIAWorldRX @FIA_ETCR pic.twitter.com/4wSppba41p