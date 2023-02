Η γαλλική ομάδα της F1 έκανε shakedown στη νέα A523 πριν την παρουσιάσει στο κοινό.

Η ώρα των επίσημων αποκαλυπτηρίων της A523, του μονοθεσίου με το οποίο η Alpine F1 θα μάχεται στις πίστες του κόσμου στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, πλησιάζει.

Η γαλλική ομάδα θα κάνει την δέκατη και τελευταία παρουσίαση ενόψει της νέας σεζόν, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο Λονδίνο όπου απόψε, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, θα μας συστήσει το νέο της «όπλο».

Όμως μερικά 24ωρα νωρίτερα, η Alpine βρέθηκε στην πίστα του Σίλβερστον, όπου πραγματοποίησε το shakedown της A523. Συγκεκριμένα, εκμεταλλεύτηκε την μία από τις δύο ημέρες κινηματογράφησης που της επιτρέπουν οι κανονισμοί, πάντα με τους γνωστούς περιορισμούς της χρήσης demo ελαστικών της Pirelli και του ορίου των 100 χιλιομέτρων δράσης στην πίστα.

Ο Εστεμπάν Οκόν οδήγησε πρώτος το νέο μονοθέσιο, βγαίνοντας στην μήκους 5.891 μέτρων πίστα στις 9 το πρωί. Έκανε εννέα γύρους, προτού παραδώσει τη σκυτάλη στον νέο του teammate, Πιερ Γκασλί, που έκανε με τη σειρά του οκτώ γύρους.

Εύλογα, αφού η A523 δεν έχει ακόμα συστηθεί στον κόσμο, οι εικόνες από τη δουλειά στο ιστορικό σιρκουί δεν αποκάλυπταν και πολλά.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH