Η νέα Mercedes W14 «πάτησε πίστα» (vid)

Λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή του, το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας έκανε γύρους στην πίστα του Σίλβερστον.

Η Mercedes-AMG F1 Team δεν περιορίστηκε στην αποκάλυψη της νέας W14 E Performance, του μονοθεσίου με το οποίο στοχεύει να επιστρέψει στην κορυφή του μαγικού κόσμου της Formula 1.

Launch Day. ✅ Amazing to be able to share the W14 with you all today. ❤ pic.twitter.com/ZBzMjn4h6Z