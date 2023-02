Μας «κούφανε» ο Μαρκ Μάρκεθ (vid)

Ο Μαρκ Μάρκεθ μας αφήνει άφωνους αυτήν τη φορά με τις ακουστικές του ικανότητες.

Τον Μαρκ Μάρκεθ τον γνωρίζουμε καλά. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ξεχωριστός αναβάτης, από αυτούς που βγαίνουν «ένας κάθε 20 χρόνια», με τρομερή αίσθηση της ταχύτητας, απίστευτη ικανότητα να αποδίδει στο μέγιστο κάθε στιγμή και την απόλυτη φιλοσοφία νικητή που απαιτεί το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του MotoGP.

Η τεράστια εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον στις πίστες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο οι άνθρωποι της Repsol Honda σκέφτηκαν έναν τρόπο να τεστάρουν αυτήν την αφοσίωση του Ισπανού αναβάτη. Έβαλαν τον Μάρκεθ να ακούσει ηχητικό κομμάτι από κινητήρα μοτοσικλέτας και με αυτό μόνο το στοιχείο να εντοπίσει την πίστα στην οποία βρίσκεται η μοτοσικλέτα.

Ο αναβάτης της Repsol Honda λοιπόν βάζει τα ακουστικά του και ξεκινάει το... παιχνίδι. Αρχικά του φαντάζει απίστευτο να βρει έστω και μία πίστα, ωστόσο δεν αργεί να διαπιστώσει ότι τελικά είναι πιο εύκολο από ότι νόμιζε. Βρίσκει διαδοχικά το Φίλιπ Άιλαντ στην Αυστραλία, το Μουτζέλο στην Ιταλία και το Σάχσενρινγκ στη Γερμανία χωρίς να μπερδευτεί.

Δείτε τον απίστευτο Ισπανό.

Try to guess the circuit quicker! The engine says it all…🎧🤤



📹: @box_repsol#MotoGP#MM93 pic.twitter.com/H9k6AmepMZ