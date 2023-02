Όνειρα δίχως όρια έχει ο Καναδός δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Aston Martin και στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα στις αντίπαλες ομάδες στην F1.

Το 2021 η Aston Martin πραγματοποίησε τη μεγάλη επιστροφή της στη Formula 1. Στις δύο σεζόν που ακολούθησαν, τερμάτισε στην έβδομη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και μετρά μόλις ένα βάθρο.

Τα αποτελέσματα έως τώρα είναι αρκετά μέτρια, όμως πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες ομάδες του grid. Στο Σίλβερστον βρίσκεται υπό κατασκευή το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο των Βρετανών, το οποίο θα στεγάσει τις εγκαταστάσεις της Aston Martin. Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και στόχο την κορυφή.

Η αρχή θέλουν να γίνει φέτος, με τη νέα AMR23 των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο ιδιοκτήτης της Aston Martin, Λόρενς Στρολ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της F1.

«Δημιουργώ μία από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της Formula 1. Το πάθος μου προέρχεται από τον ενθουσιασμό που έχω. Όταν ενθουσιάζομαι για κάτι, παθιάζομαι έντονα και όταν γίνεται αυτό, πάντα κερδίζω. Το νέο εργοστάσιο είναι το πρώτο βήμα, το προσωπικό μας είναι το επόμενο. Είχαμε ήδη 400 άτομα προσωπικό που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Καταφέραμε να διπλασιάσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Δημιουργήσαμε τις νέες εκπληκτικές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο στη Formula 1. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο», είπε ο 63χρονος Καναδός.

