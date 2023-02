LIVE TV: Η αποκάλυψη της Ferrari SF-23

Δείτε την επίσημη παρουσίαση του αγωνιστικού μονοθεσίου της ιταλικής ομάδας για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Μετά τις Haas VF-23, Red Bull Racing RB19, Williams FW45, Alfa Romeo C42, Scuderia AlphaTauri AT04, McLaren MCL60 και Aston Martin AMR23, ήρθε η ώρα να δούμε και τη νέα Ferrari SF-23.

Ciao from Gestione Sportiva 👋

Lots of hard work is going into our car launch. We can’t wait to show you, #Tifosi ❤️ pic.twitter.com/M6oNnGRqAG