LIVE TV: Η αποκάλυψη της McLaren MCL60

Δείτε την επίσημη παρουσίαση του αγωνιστικού μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1.

Μετά τις Haas F1, Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo και Scuderia AlphaTauri, ήρθε η ώρα να δούμε και τη νέα McLaren, η οποία θα φέρει το κωδικό όνομα MCL60, τιμώντας τη συμπλήρωσε έξι δεκαετιών από την ίδρυση της ομάδας από τον Μπρους ΜακΛάρεν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνολογικό Κέντρο της McLaren και αρχίζει στις 19.00 ώρα Ελλάδας, με την LIVE κάλυψη να αρχίζει λίγο νωρίτερα.

Before the big reveal, let’s peel back the layers of our 2023 challenger, and see what’s inside... 🍌⬇️