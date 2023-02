Με έναν απλοϊκό αλλά πιστό στο κλασικό του στιλ σχεδιασμό κράνους θα αγωνιστεί ο νεαρός Βρετανός στη φετινή αγωνιστική σεζόν της F1.

Εκτός από τη νέα McLaren MCL60, αποκαλύφθηκε και το νέο κράνος του Λάντο Νόρις. Η βρετανική ομάδα δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες με τον 24χρονο Βρετανό να το κρατάει στα χέρια του. Ο κλασικός του σχεδιασμός παραμένει και φέτος, με το ανοικτό κίτρινο να είναι το βασικό του χρώμα. Όμως η μεγάλη αλλαγή είναι το μαύρο χρώμα, το οποίο η McLaren χαρακτήρισε «εκτεθειμένο ανθρακόνημα». Πέρυσι, τα σημεία που φέτος έχουν μαύρο χρώμα ήταν σκούρα μπλε.

The exposed carbon. 😮‍💨 @LandoNorris ’ 2023 helmet, everyone! pic.twitter.com/KIl1OZPE3f

To 2023 o Νόρις θέλει να ζήσει περισσότερες επιτυχίες με τη McLaren και θέτει ψηλά τον πήχη για την ομάδα του Ουόκινγκ. Το 2022 πέτυχε μόλις ένα βάθρο και ήταν ο μοναδικός οδηγός πέραν αυτών των Red Bull Racing, Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG που το κατάφερε.

Σε δική του ανάρτηση στα social media, μας παρουσίασε το νέο του κράνος για το 2023.

here’s a video of me talking about it for your viewing pleasure pic.twitter.com/DhaW2dsrJ7