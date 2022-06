Το νέο πλάνο που υιοθέτησε η F1 στις μεταδόσεις των Grand Prix τη φετινή σεζόν, αναμένεται να υπάρχει από το 2023 στα κράνη όλων των οδηγών.

Η helmet cam όπως είναι η επίσημη ονομασία της ήρθε με κάθε επισημότητα στη Formula 1 τη φετινή χρονιά, ως ένα μόνιμο χαρακτηριστικό σε ορισμένους οδηγούς. Το σύστημα αυτό δοκιμάστηκε για πρώτη φορά πίσω στο 2012, ενώ το 2021 πέρασε το τελικό στάδιο δοκιμασίας της, προκειμένου να πάρει το... πράσινο φως.

Τη φετινή σεζόν έχουμε δει την κάμερα εντός του κράνους των Σαρλ Λεκλέρ, Κάρλος Σάινθ, Φερνάντο Αλόνσο, Πιέρ Γκασλί και Άλεξ Άλμπον. Στη συνάντηση της Κομισιόν της F1 πριν από λίγους μήνες αποφασίστηκε πως από το 2023 η helmet cam θα υπάρχει στο κράνος κάθε οδηγού.

Η FIA εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της helmet cam: «Η τελευταία γενιά των helmet cam που δοκιμάστηκε πρόσφατα έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία. Οι οπαδοί αντιδρούν θετικά σε αυτό και το βρίσκουν ως μία προσθήκη με αξία στη μετάδοση των αγώνων. Η πρόταση ώστε η helmet cam να γίνει υποχρεωτική για κάθε οδηγό το 2023 πέρασε ομόφωνα».

Η κάμερα εντός του κράνους έχει διάμετρο 8 mm και ζυγίζει 2,5 γραμμάρια. Τοποθετείται συγκεκριμένα στο ύφασμα εντός του κράνους στο ύψους του ματιού του οδηγού και μας δίνει μία γεύση της πραγματικής εμπειρίας οδήγησης ενός μονοθεσίου Formula 1.

This is what the drivers see at @Circuitcat_eng! 👀



Ride onboard with @Carlossainz55 🎥#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/RMMNUJw1fS