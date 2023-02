Η βρετανική ομάδα έγινε η έκτη κατά σειρά που έκανε τα αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου της για τη φετινή σεζόν της F1.

Έπειτα από τις Haas, Red Bull Racing, Williams, Alfa Romeo και Scuderia AlphaTauri, τη σκυτάλη στις παρουσιάσεις πήρε τη McLaren Racing. Η ομάδα του Ουόκινγκ, με μία εντυπωσιακή παρουσίαση, μας σύστησε τη νέα MCL60 του 2023.

H φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της αγωνιστικής ομάδας της McLaren από τον θρυλικό Μπρους ΜακΛάρεν. Στο ξεκίνημα της παρουσίασης μάλιστα, έπαιξε ένα βίντεο, αφιερωμένο στον ιδρυτή της ιστορικής ομάδας που έχει κατακτήσει 12 πρωταθλήματα οδηγών και 8 κατασκευαστών.

Το παραδοσιακό papaya orange κυριαρχεί στο μονοθέσιο, ενώ το μαύρο διατηρεί την παρουσία του και τη φετινή σεζόν. Το γαλάζιο χρώμα είναι επίσης εμφανές σε διάφορα σημεία της MCL60, όμως οι διαφορές σε σχέση με το 2022 δεν είναι πολλές.

Η MCL60 θα τροφοδοτείται από την υβριδική μονάδα ισχύος της Mercedes που κατασκευάζεται στο Μπρίξουορθ. Το οδηγικό δίδυμο της βρετανικής ομάδας άλλαξε κατά το ήμισυ τη φετινή χρονιά. Ο Λάντο Νόρις παραμένει στην ομάδα για πέμπτη σεζόν και δίπλα του θα έχει πάλι έναν Αυστραλό. Ο Όσκαρ Πιάστρι παίρνει τη θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο και θέλει να δικαιώσει όσους λένε πως πρόκειται για το επόμενο μεγάλο αστέρι του σπορ.

Η McLaren MCL60 θα ταξιδέψει στο Μπαχρέιν για τις επίσημες χειμερινές δοκιμές της Formula 1 το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία των ομάδων να δοκιμάσουν τα μονοθέσιά τους σε πραγματικές συνθήκες πριν την πρεμιέρα της σεζόν στις 3-5 Μαρτίου στην πίστα του Σακχίρ.

Το 2022 η ομάδα του Ουόκινγκ υποχώρησε στην 5η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών και φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα πιο ψηλά και να πλησιάσει τις τρεις κορυφαίες ομάδες του grid.

Just look at it. 🤩 (And then look at it again and again and again!) #MCL60 pic.twitter.com/xbyK9LJcbM