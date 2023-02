Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC ήταν ταχύτερος στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του δεύτερου γύρου της σεζόν.

O Κάλε Ροβάνπερα διανυκτερεύει ως πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης του Ράλλυ Σουηδίας, δεύτερης στάσης στον μαραθώνιο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μετά την πρωτιά στο shakedown, ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο και στην πρώτη υπέρ-ειδική διαδρομή του αγώνα, τη μήκους 5.16 χιλιομέτρων Umea Sprint 1.

A perfect start in Sweden for Kalle and Jonne! 💪



Tomorrow comes the real test with a full day of snowy stages 👊#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/A3BRQyahvy