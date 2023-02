Η ιταλική ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα το video από την πρώτη ενεργοποίηση της υβριδικής μηχανής στο νέο της μονοθέσιο.

Η Scuderia AlphaTauri έχει ρεζερβέ την 11η Φεβρουαρίου στο καλεντάρι μας, αφού τότε θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση της ομάδας της για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2023. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022

Εκεί δύσκολα θα δούμε το νέο μονοθέσιο. Θα δούμε νέα χρώματα, χορηγούς αλλά και το ανανεωμένο οδηγικό δίδυμο της ιταλικής ομάδας, αφού φέτος στο πλευρό του Γιούκι Τσουνόντα θα βρίσκεται ο Νικ ντε Βρις.

Ενώ λοιπόν τη νέα AT04 θα τη δούμε πρώτη φορά στην πίστα στο πλαίσιο των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης που θα πραγματοποιηθούν στην πίστα του Σακχίρ, στο Μπαχρέιν, στις 23 με 25 Φεβρουαρίου (ή και νωρίτερα αν υπάρξει ημέρα κινηματογράφησης), ακούσαμε ήδη το πρώτο της «τραγούδι».

all in with ORLEN 🤜🤛



excited to welcome @pkn_orlen as our new Principal Partner! ✌️ 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 27, 2023

Η Scuderia AlphaTauri δημοσίευσε ένα video από την πρώτη ενεργοποίηση της υβριδικής μηχανής στο νέο της μονοθέσιο. Οι επίσημοι οδηγοί δεν είναι παρόντες, όμως βλέπουμε πολλά μέλη της Honda Racing Corporation, πράγμα που δεν συμβαίνει τυχαία. Φέτος οι κινητήρες έχουν επίσημη ονομασία Honda-Red Bull Powertrains, αφού οι Ιάπωνες έχουν (εν μέρει) επιστρέψει.

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

firing up the AT04 & getting ready to take on F1 2023 🤙 pic.twitter.com/t7Fi8FINjd — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 1, 2023

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool