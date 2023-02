Όσο πλησιάζει η επίσημη παρουσίαση των πρωταθλητών, τόσο φουντώνουν τα σενάρια συμμαχίας με την αμερικανική εταιρεία!

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη παρουσίαση της Red Bull Racing ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 για το 2023, έχει ήδη ξεκινήσει.

Μετά τη Haas F1 που έσπασε το ρόδι για φέτος, αποκαλύπτοντας τα νέα της χρώματα για την επικείμενη αγωνιστική σεζόν, κάτι ανάλογο θα κάνει και η αυστριακή ομάδα. Μόνο που οι «ταύροι» δεν θα το κάνουν διαδικτυακά, δημοσιεύοντας κάποιες ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες.

Give us a tune, RB7 🇺🇸 One week to go until we head Stateside… 👀 pic.twitter.com/iE54fmmChE