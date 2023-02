Στη Red Bull Racing παραδέχονται πως νιώθουν από τώρα τις επιπτώσεις που έχει η ποινή για την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της F1.

Η Red Bull Racing βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, όταν επισημοποιήθηκε από την FIA πως ξεπέρασε το όριο δαπανών της Formula 1 για το 2021. Η αυστριακή ομάδα δέχθηκε ποινή από την παγκόσμια ομοσπονδία, που περιλαμβάνει μείωση κατά 10% του συνολικού χρόνου χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD, καθώς και πρόστιμο της τάξης 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ποινή αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023.

Η αυστριακή ομάδα μέσω παραγόντων της έχει τονίσει πως η ποινή αυτή θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Μάλιστα, ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χόρνερ, όταν ανακοινώθηκε η τιμωρία της FIA προς τους «ταύρους», ανέφερε πως θα χάσουν περί το μισό δευτερόλεπτο στο γύρο.

Το διάστημα που ακολούθησε, στο Μίλτον Κινς ξεκίνησαν να κάνουν έρευνες για το πώς θα καταφέρουν να έχουν τις μικρότερες δυνατές απώλειες στην απόδοσή τους. Λίγες ημέρες προτού η Red Bull Racing κάνει την παρουσίαση της ομάδας για το 2023, ο Χόρνερ μίλησε επί του θέματος.

«Έχει περάσει το 25% της χρονικής διάρκειας της ποινής και φυσικά έχει ήδη επίδραση στην ομάδα. Περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το πόσο μπορούμε να κάνουμε δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα. Η ομάδα στο εργοστάσιο προσπαθεί να προσαρμοστεί. Πρέπει να είμαστε πιο προσηλωμένοι και πιο πειθαρχημένοι στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε δοκιμές, είτε στη σήραγγα, είτε στο CFD. Είναι μία νέα πρόκληση. Είναι ξεκάθαρα ένα μειονέκτημα, αλλά έχουμε ικανούς ανθρώπους να αντλήσουν το μέγιστο βάσει των ικανοτήτων τους», ανέφερε ο Βρετανός στο Racer.

Παρά την παρανομία της ομάδας του και την τιμωρία από την FIA, ο Χόρνερ είναι υπέρ της ύπαρξης του budget cap στη Formula 1, ωστόσο πιστεύει πως χρειάζονται μικρές αλλαγές: «Πιστεύω πως το budget cap είναι κάτι σπουδαίο για τη Formula 1 και έχει κάνει τις ομάδες πιο αποδοτικές. Αν δούμε την ομάδα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, τότε είχαμε πολλά ανταλλακτικά που ήταν ολοκαίνουργια, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε ποτέ και απλά τα πετούσαμε στα σκουπίδια. Πλέον δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Το budget cap έχει οδηγήσει σε μείωση των απορριμμάτων. Πιστεύω όμως πως οι κανονισμοί είναι αρκετά πρώιμοι ακόμα. Πιστεύω πως υπάρχουν τομείς που μπορούν να βελτιωθούν. Το γεγονός πως το budget cap θα εφαρμοστεί και στον τομέα των κινητήρων είναι κάτι πολύ καλό για τη Formula 1».

Η παρουσίαση της Red Bull Racing θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη. Λίγα 24ωρα πριν δούμε την ομάδα του 2023, οι φήμες για πιθανή συνεργασία της με τη Ford το 2026 είναι ολοένα και πιο έντονες.

