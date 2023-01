Η ημέρα δοκιμών του οδηγού της Scuderia Ferrari δεν τελείωσε όταν επέστρεψε στο γκαράζ.

Η Scuderia Ferrari πραγματοποίησε τρεις ημέρες δοκιμών στην ιδιόκτητη πίστα του Φιοράνο. Ένα τεστ δίπλα στο… «σπίτι» της, που αποτέλεσε «ξεμούδιασμα» ενόψει του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023 που ξεκινά στις 5 Μαρτίου με τον αγώνα στο Σακχίρ.

Και οι τρεις οδηγοί που μοιράστηκαν το πρόγραμμα, δηλαδή ο δοκιμαστής της ιταλικής ομάδας Ρόμπερτ Σβάρτσμαν και το επίσημο δίδυμο των Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, στράφηκαν μετά το τέλος της δουλειάς στους tifosi.

Όπως συνηθίζεται, αυτοί πέρασαν ώρες πίσω από το φράχτη, απολαμβάνοντας το οπτικό και ηχητικό θέαμα από τους ατελείωτους γύρους στην ιταλική πίστα. Το κόκκινο μονοθέσιο «έγραψε» συνολικά 329 γύρους, με τον Μονεγάσκο να κάνει τους περισσότερους: 123.

Όμως η ημέρα του δεν τελείωσε όταν επέστρεψε στο γκαράζ. Και το δεύτερο… ημίχρονο, δεν αφορούσε μόνο ένα γρήγορο χαιρετισμό στο κοινό. Όπως μπορείτε να δείτε στα video που σας παραθέτουμε, η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν ποδοσφαιρική!

