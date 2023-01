O Νικολάι Γκριαζίν έχασε τη νίκη της κατηγορίας WRC2 στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν έπειτα από ένσταση του τελικού νικητή Γιοχάν Ροσέλ.

Το θρίλερ του Ράλλυ Μόντε Κάρλο συνεχίστηκε ακόμη και μετά το τέλος του αγώνα. Ο Σεμπαστιέν Οζιέ έγραψε ιστορία παίρνοντας την 9η νίκη του στο θρυλικό ράλλυ, όμως τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν αλλού μετά την ολοκλήρωσή του. Στην κατηγορία WRC2 το δράμα συνεχίστηκε στο γραφείο των αγωνοδικών, με το τελικό αποτέλεσμα να αλλάζει.

Ο Νικολάι Γκριαζίν με Skoda Fabia RS Rally2 κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, όμως την τελευταία ημέρα είχε κλατάρισμα, το οποίο μείωσε τη διαφορά του από τον Γιοχάν Ροσέλ της Citroen, με 10,2 δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν πριν την Power Stage.

O οδηγός της Skoda κατάφερε να πάρει τη νίκη για μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, όμως αργότερα μπήκε σε μπελάδες. Η ομάδα του Ροσέλ έκανε ένσταση και παρέθεσε αποδεικτικά στοιχεία με οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο ο Γκριαζίν βγαίνει εκτός ορίων της ΕΔ14. Πράγμα που πήγαινε ενάντια στο Άρθρο 19,2 των Αγωνιστικών Κανονισμών του WRC.

Οι αγωνοδίκες έκαναν δεκτή την ένσταση του Ροσέλ και έδωσαν 5 δευτερόλεπτα ποινή στον Γκριαζίν. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός της Citroen κέρδισε τον αγώνα στα… χαρτιά για μόλις μισό δευτερόλεπτο.

Από τη μεριά της, η Skoda υποστηρίζει πως το επίμαχο βίντεο που παρέθεσαν στους αγωνοδίκες, δεν αποδεικνύει αν ο Γκριαζίν βγήκε εκτός της ΕΔ και με τις τέσσερις ρόδες. Όμως το αποτέλεσμα πλέον δεν αλλάζει και η νίκη του Ροσέλ στην WRC2 για το Ράλλυ Μόντε Κάρλο του 2023, κρίθηκε εν τέλει για μισό δευτερόλεπτο.

Gryazin given a 5 second time penalty for taking a too deep cut. A protest was set by Rossel's team. This means now Rossel wins WRC2 by half a second! Excerpt from the stewards' decision. #RallyeMonteCarlo #WRC pic.twitter.com/17dUmOaA2X