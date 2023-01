Παρά τα πολλά επικριτικά σχόλια των οδηγών της F1 για τη σειρά/ντοκιμαντέρ του Netflix, o Ντέιβιντ Κούλθαρντ βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων.

Ένας από τους λόγους που η δημοτικότητα της Formula 1 αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά/ντοκιμαντέρ του Netflix, «Drive to Survive». Η πρώτη σεζόν κυκλοφόρησε το 2020 και γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία.

Παρά τη δημοφιλία της, αρκετοί οπαδοί του σπορ ήταν αυτοί που την κατέκριναν για τη θεματολογία της και τα γεγονότα στα οποία εστίαζε. Ακόμη και οι οδηγοί δεν ήταν ευχαριστημένοι από το «Drive to Survive», με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν να μην συμμετέχει ηθελημένα, καθώς όπως είχε δηλώσει: «παρουσιάζει ψεύτικες μάχες που κατέστρεψαν τη σειρά μετά την πρώτη σεζόν».

Την άποψη του Φερστάπεν μοιράζεται και ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις: «Υπάρχει ένα πλάνο με εμένα και τον Ντάνιελ που υποτίθεται είμαστε δίπλα-δίπλα σε μια στροφή, ενώ δεν ισχύει αυτό και υποστηρίζω μέσω μηνύματος στον ασύρματο πως με έβγαλε εκτός πίστας. Αυτό δεν ισχύει γιατί το μήνυμα ήταν από διαφορετικό αγώνα. Υπάρχουν πράγματα που είναι υπερβολικά και δεν συμφωνώ καθόλου. Μπορεί να σε κάνει να φαίνεται πως είπες κάτι σε ένα σημείο που στην πραγματικότητα δεν το είπες ποτέ».

Ωστόσο υπάρχει και η άλλη άποψη. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ντέιβιντ Κούλθαρντ, πιστεύει πως η... επεξεργασία της πραγματικότητας από το Netflix είναι το μυστικό της επιτυχίας της σειράς.

«Βλέπω ένα ενδιαφέρον σχετικά με την επεξεργασμένη έκδοση της πραγματικότητας, για το οποίο έχουν μιλήσει οι οδηγοί. Πιστεύουν πως κάποιες συζητήσεις έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που δεν υπήρξαν ποτέ και δεν είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Η πραγματικότητα όμως είναι πως αν δεν ήταν έτσι η σειρά δεν θα ήταν ενδιαφέρουσα ή διασκεδαστική. Είναι μέρος του σόου και της διασκέδασης. Εκτός αν ξαναγράφεις την ιστορία και κάνεις κάτι που μοιάζει παράνομο, το Drive to Survive τους κάνει πιο ενδιαφέροντες ως ανθρώπους απ’ ότι είναι, διότι οι περισσότεροι οδηγοί είναι πάρα πολύ βαρετοί. Το Netflix τους κάνει να φαίνονται πολύ ενδιαφέροντες», ανέφερε ο Σκοτσέζος στο πλαίσιο εκδήλωσης της Red Bull στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Ο Κούλθαρντ πιστεύει πως το «Drive to Survive» ήρθε την κατάλληλη στιγμή για τη Formula 1, λόγω του αντίκτυπου που είχε στο κοινό: «Το Netflix ήρθε σε μία πολύ άσχημη στιγμή για τον κόσμο λόγω της πανδημίας, αλλά σε μία φοβερή στιγμή για τη Formula 1 με πολύ κόσμο να κάθεται και να βλέπει τη σειρά. Ειδικά για τις αγορές όπως η Αμερική στις οποίες θέλει να ανοιχτεί το σπορ, το ενδιαφέρον για τη Formula 1 αυξήθηκε. Πιστεύω πως έφερε και τη νέα γενιά από την Ευρώπη, που είχαμε χάσει, πιο κοντά. Οτιδήποτε είναι καλό για τα κορυφαία σπορ, όπως στο μηχανοκίνητο αθλητισμό η Formula 1. Πιστεύω πως έκανε καλό σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διότι πλέον όλοι θα συντονιστούν να δουν τι συμβαίνει».

Η πέμπτη σεζόν του «Drive to Survive» θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου στο Netflix.

