Ανακοινώθηκε η ημερομηνία προβολής της ιδιαίτερα δημοφιλούς σειράς του Netflix με θέμα την F1.

Ένα teaser του Netflix για τη νέα σεζόν του «Drive to Survive» αποκάλυψε ότι θα αρχίσει να προβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα στις 24 Φεβρουαρίου, μια εβδομάδα πριν από το Grand Prix του Μπαχρέιν που θα είναι ο πρώτος αγώνας της Formula 1 το 2023.

Η σεζόν θα είναι η 5η της σειράς και θα ανακεφαλαιώσει τη σεζόν του 2022, στην οποία ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Φερστάπεν, μάλιστα, εμφανίζεται στο τρέιλερ και θα εμφανιστεί αυτή τη σεζόν, καθώς απουσίαζε στην προηγούμενη, την 4η, λέγοντας ότι προβάλλονταν κατά την αντίληψή του «πλαστές αντιπαλότητες».

Sports fans, assemble. Whether you’re into 🏎️, 🎾, ⛳, ⚽, 🚴‍♂️ or 🏉 (!!) we’ve got a LOT of very exciting news to share. First up…



F1: DRIVE TO SURVIVE (24 Feb, 2023)



Not only do we have a launch date, we have a first look at S5! And who’s that in the chair? 👀 pic.twitter.com/nIcwX3Qx2C