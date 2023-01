Το ID. Buzz φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 204 ίππων στον πίσω άξονα και μπαταρία 77 kWh που παρέχει αυτονομία έως 425 χλμ.

Το ID. Buzz, το πρώτο ηλεκτρικό βαν της Volkswagen που εκτελεί τοπικά δρομολόγια εδώ και μήνες στην Αστυπάλαια, είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας. Η δημοσιογραφική παρουσίασή του έγινε από την Kosmocar-Volkswagen στο Ωδείο Αθηνών, όπου ανακοινώθηκαν οι τιμές και ο εξοπλισμός του.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που... ταράζει τα νερά, καθώς αποτελεί την «μετενσάρκωση» του Bulli, του θρυλικού βαν των χίπιδων. Η σύνδεση με το παρελθόν γίνεται μέσω των ρετρό σχεδιαστικών στοιχείων στην εξωτερική του όψη αλλά και της μετάδοσης της κίνησης στους πίσω τροχούς. Σύντομα θα το δοκιμάσουμε και θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο περιοδικό gMotion τις εντυπώσεις μας.

Κινητήρας – μπαταρία - φόρτιση

Το μήκους 4,71 μέτρων ID. Buzz βασίζεται στην πλατφόρμα ΜΕΒ και κυκλοφορεί τόσο σε πενταθέσια επιβατική όσο και επαγγελματική έκδοση βαν,. Στην πρώτη περίπτωση ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 1.121 λίτρα, χωρίς αναδίπλωση καθισμάτων. Ενώ στο επαγγελματικό ID. Buzz Cargo, πίσω από το διαχωριστικό υπάρχει χώρος φόρτωσης 3,9 κυβικών μέτρων.

Το ID. Buzz φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 204 ίππων και ροπής 310 Nm, τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος λαμβάνει ενέργεια λαμβάνει από μπαταρία χωρητικότητας 82 kWh (εκμεταλλεύσιμη 77 kWh). Η Volkswagen ανακοινώνει αυτονομία έως 425 χλμ. στον κύκλο WLTP, ενώ η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά σα 145 χλμ/ώρα.

Οι επιλογές φόρτισης είναι: σε απλή οικιακή πρίζα 2,3 kW (διάρκειας πλήρους φόρτισης 35 ώρες), σε wallbox 11 kW (7,5 ώρες) ή σε ταχυφορτιστή DC έως 170 kW (από το 5% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά).

Τιμές - εξοπλισμός

Οι τιμές του ορίζονται στα 66.500 ευρώ για την έκδοση ID. Buzz και στα 70.500 ευρώ για την ID. Buzz Plus. Το ηλεκτρικό βαν συνοδεύεται από δωρεάν σέρβις για 7 χρόνια.

Στον εξοπλισμό της βασικής έκδοσης περιλαμβάνονται:

30+ συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και Car2X

Ψηφιακό ταμπλό ID. Cockpit με πίνακα οργάνων 5,3'' και σύστημα πολυμέσων Discover Pro 12''

Easy Open και Easy Close ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες χώρου επιβατών

Ύφασμα ταπετσαρίας Seaqual στο εσωτερικό - καθίσματα Bi Colour

Προβολείς ID. Light και IQ. Light LED Matrix - Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

ID. Buzz Box στην κεντρική κονσόλα με ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου

Wireless We Connect App - We Connect & We Connect Plus

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

Η έκδοση ID. Buzz Plus προσθέτει:

Travel Assist Swarm data με Emergency Assist

Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης (δείτε εδώ πώς λειτουργεί)

Επένδυση καθισμάτων σε micro fleece

Ηλεκτρικά θερμαινόμενα καθίσματα ergoActive με λειτουργία μνήμης

Area View Camera

Σύστημα multiflexboard, θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι

Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών