O Γκροζάν απάντησε στον Φερστάπεν για το Le Mans Virtual

O πρώην οδηγός της F1, Ρομέν Γκροζάν, απάντησε στα σχόλια του Μαξ Φερστάπεν για τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν στο Le Mans Virtual.

Για μία ακόμη χρονιά, το Le Mans Virtual δεν εξελίχθηκε με καθόλου ικανοποιητικό τρόπο για τον πρωταθλητή της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν. Αυτή τη φορά ο Ολλανδός δεν είχε κάποιο ατύχημα, όμως ενώ ήταν στην πρωτοπορία υπήρξε πρόβλημα σύνδεσης με τον διακομιστή (server) του αγώνα και τέθηκε (μαζί με το πλήρωμά του) εκτός μάχης.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Φερστάπεν, ο οποίος σε ζωντανή μετάδοση μίλησε με σκληρά λόγια για τη διοργάνωση. Μάλιστα τόνισε πως δεν θα αγωνιστεί ξανά στο Le Mans Virtual και κάλεσε και άλλους να κάνουν απεγκατάσταση στο παιχνίδι rFactor2 λόγω των τεράστιων προβλημάτων του.

A disconnect for @Max33Verstappen and @TeamRedlineSim from the lead of the race 😬 #LeMansVirtual Powered by @TraxionGG pic.twitter.com/bCILhnI9l1

Τα λόγια του Φερστάπεν είχαν ως αποτέλεσμα τα social media να γεμίσουν με σχόλια, με την πλειονότητα του κόσμου να συμφωνεί με τον 25χρονο οδηγό της Red Bull Racing. Ένας οδηγός που διαφώνησε μαζί του ήταν ο Ρομέν Γκροζάν.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και νυν του Indycar, αγωνίστηκε στο Le Mans Virtual στην κατηγορία LMP2 και τερμάτισε με την ομάδα του στη 12η θέση. Η R8G eSports του Γάλλου συμμετείχε και στην κατηγορία GTE και κατέκτησε τη νίκη.

Ο Γκροζάν απάντησε στον Φερστάπεν με ανάρτησή του στο Twitter, όπου ανέφερε: «Όταν έχεις αστοχία κινητήρα ή κάποιο μηχανικό πρόβλημα, δεν είναι το ίδιο»;

What about when you have an engine failure or mechanical in real life, isn't is the same ...? https://t.co/UMmTkjhiXL