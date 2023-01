Μετά τη Haas, ήρθε η σειρά της Scuderia AlphaTauri να δηλώσει επιτυχία στις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA.

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του νέου της δημιουργήματος μπαίνει η Scuderia AlphaTauri, αφού όπως γνωστοποίησε μέσω δημοσίευσης στα επίσημα social media της, η AT04 πέρασε τις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA.

Η ιταλική ομάδα έχει προγραμματίσει την επίσημη παρουσίαση των νέων της χρωμάτων και της ανανεωμένης σύνθεσής της, για τις 11 Φεβρουαρίου, στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u