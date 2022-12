Η Haas έγινε η πρώτη ομάδα της F1 που ανακοίνωσε πως πέρασε με επιτυχία τις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA με το μονοθέσιο που θα λάβει μέρος στη σεζόν του 2023.

Οι προετοιμασίες των ομάδων της Formula 1 για το 2023 συνεχίζονται δίχως διακοπή. Τα εργοστάσια παρά την έλλειψη δράσης, εργάζονται σε φουλ ρυθμό, ώστε να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό των μονοθεσίων και να τα βελτιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Δείγμα της προετοιμασίας που λαμβάνει χώρα, είναι το γεγονός πως πριν αλλάξει ο χρόνος, η Haas ανακοίνωσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το 2023. Η αμερικανική ομάδα επισημοποίησε πως το σασί και το ρύγχος της VF-23 πέρασαν τις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA και τη διαδικασία ομολογκασιόν της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η επιτυχημένη δοκιμασία των crash test είναι σημαντική για τις ομάδες, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάξουν το σχεδιασμό τους, χάνοντας χρόνο στα σχεδιαστικά τμήματα. Επιπλέον, οι ομάδες που είναι σε θέση να κατασκευάσουν κομμάτια του μονοθεσίου της επόμενης σεζόν, γλιτώνουν μέχρι και εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό του 2023, με τη διαχείριση του budget cap να είναι πλέον κρίσιμη για όλους.

Η Haas σύναψε συμφωνία με νέο βασικό χορηγό για το 2023, κάτι που σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Γκίνθερ Στάινερ, θα τη βοηθήσει να ξοδέψει όσα χρήματα ορίζουν οι κανονισμοί ως ανώτατο όριο κόστους.

The chassis and nose for the VF-23 have passed their FIA tests and are officially homologated - a significant landmark in the development of our 2023 car. #HaasF1 pic.twitter.com/xHHeXwuVWV