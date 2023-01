Ράλλυ Ντακάρ: Ταχύτερος ο Αλ-Ατίγια, έχασε μία ώρα ο Λεμπ (vid)

Συναρπαστική σε εξέλιξη ήταν η δεύτερη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ 2023, όμως ο Κάρλος Σάινθ διατήρησε τα ηνία στη γενική κατάταξη.

Μία ημέρα γεμάτη συγκινήσεις πρόσφερε το 45ο Ράλλυ Ντακάρ, με τα 430 χρονομετρημένα χιλιόμετρα με προορισμό την Αλ Ούλα να φέρνουν αλλαγές ισορροπιών στις μισές κατηγορίες.

Ωστόσο, η κατηγορία των αυτοκίνητων δεν ήταν μία από αυτές, αφού η κορυφή εξακολουθεί να ανήκει στον Κάρλος Σάινθ με το Audi RS Q e-tron E2. Ας δούμε αναλυτικά τι συνέβη στην Αραβική Χερσόνησο.

Αυτοκίνητα

Ο 60χρονος Σάινθ σημείωσε τον τρίτο χρόνο της ημέρας και έχασε πέντε λεπτά έναντι του νικητή της ειδικής, Νάσερ Αλ-Ατίγια - αν και διατηρεί προβάδισμα 132 δευτερολέπτων.

Ο περυσινός νικητής ήταν ταχύτερος όλων με το στην ΕΔ2 με το Hilux T1 της Toyota Gazoo Racing, φτάνοντας στον τερματισμό μετά από 5 ώρες προσπάθειας.

Ανάμεσά τους ήταν ένα ακόμα Hilux, αυτό του Έρικ Φαν Λουν της Overdrive Racing, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη σειρά εμφάνισης στο δρόμο (41ος) και παραλίγο να κερδίσει την ΕΔ2!

Τον τέταρτο καλύτερο χρόνο τον σημείωσε ο Ματιέ Σεραντορί της Century Factory Racing Team, πράγμα που τον ανέβασε τρίτο γενικής κατάταξης αν και είναι ήδη 25 λεπτά μακριά από την κορυφή. Κοινώς, μπορεί να είναι ακόμα πολύ νωρίς αφού έχουμε 12 ειδικές διαδρομές μπροστά μας, όμως ήδη Σάινθ και Αλ-Ατίγια φέρονται να είναι οι βασικοί διεκδικητές του φετινού τίτλου.

After his Stage 2 win @AlAttiyahN is second in the Cars general ranking, 2'12"⏱️ behind leader Carlos Sainz.



Full results and standings 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/moeXsm7VrQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2023

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έχασε πάνω από μία ώρα με το Bahrain Raid Xtreme Hunter T1+ με αρκετά κλαταρίσματα και γκρίνια για το πετρώδες έδαφος, ο Ματίας Έκστρομ περίπου 40 λεπτά με το Audi RS Q e-tron E2. Ο Σουηδός είχε κλαταρίσματα ενώ σταμάτησε και να βοηθήσει αναβάτη που είχε πτώση.

Μοτοσικλέτες

Πλήρης αλλαγή σκηνικού στους δύο τροχούς, με τον Μέισον Κλάιν της BAS World KTM να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, παρά την ποινή 2 λεπτών που έλαβε. Μάλιστα, με τους περισσότερους πρωταγωνιστές να υστερούν, ο Αμερικανός πέρασε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης!

Τον ακολούθησαν σε επίδοση ο Γερμανός Σεμπάστιαν Μπιούλερ της Hero Motorsports, o Αμερικανός Σκάιλερ Χόοουζ της Husqvarna και o Ρος Μπράντς της Hero όπου κανείς τους δεν είναι στην πρώτη εξάδα της γενικής.

🏍 After his victory on Stage 2 Mason Klein leads the Bikes general ranking by 1'14".



See the full results here: https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2023 pic.twitter.com/qrPiYxiSE9 January 2, 2023

Εκεί, πίσω από τον Κλάιν είναι ο πέμπτος στη ΕΔ2 Τόμπι Πράις με Red Bull KTM, ο έκτος Ζοάν Μπαρέντα Μπορτ της Monster Energy JB Team, o όγδοος της ημέρας Κέβιν Μπεναβίντες με Red Bull KTM ενώ ο πρωτοπόρος της προηγούμενης ημέρας, ο Αμερικανός Ρίκι Μπράμπεκ της Monster Energy Yamaha, έπεσε έκτος γενικής.

T3-T4-Quad

Στα Lightweight Prototypes ήταν ο Μίτσελ Γκάθρι της Red Bull Off-Road Junior Team που σημείωσε την καλύτερη επίδοση, με τον Τσαλέκο Λόπεζ της Red Bull Can-Am και τον Σεθ Κιντέρο της Red Bull Off-Road Junior Team να τον πλαισιώνουν.

🏁 Stage 2️⃣ - T3 🛠



Provisional top 3:

🥇 Mitchell Guthrie

🥈 Chaleco Lopez

🥉 Seth Quintero#Dakar2023 pic.twitter.com/bpZXsEEyaM — DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2023

Στη γενική κατάταξη προηγείται ο Χιλιανός Λόπεζ, με προβάδισμα σχεδόν 9 λεπτών από τον νεαρό Αμερικανό Κιντέρο ενώ τρίτος είναι ο Γκιγιόμ ντε Μεβιού της GRally Team.

Στα T4 ταχύτερος ήταν ξανά ο Πολωνός Ερίκ Γκοζάλ της EnergyLandia Rally Team, ανοίγοντας το προβάδισμά του στα 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα.

🏁 Stage 2️⃣ - T4 🔧



Provisional top 3:

🥇 Marek Goczal

🥈 Jeremias Gonzalez

🥉 Rodrigo Luppi de Oliveira



Full results and standings 👉https://t.co/cx02oSZAcp#Dakar2023 pic.twitter.com/nueREHagpg January 2, 2023

Όσο για τις «γουρούνες», εκεί στην πρώτη θέση της ειδικής ήταν ξανά ο Γάλλος Αλεξάντρ Ζιρού με Yamaha Racing – SMX, που πλέον απολαμβάνει και προβάδισμα 8 λεπτών στη γενική κατάταξη.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων-βαρών, μπορεί ο Ολλανδός Γιάνους Φαν Κάστερεν της Boss Machinery Team De Rooy Iveco να ήταν πρώτος και με διαφορά, ωστόσο έλαβε ποινή 15 λεπτών που τον έριξε δεύτερο στην κατάταξη της ημέρας, πίσω από τον επίσης Τσέχο, Αλές Λοπρές της Instaforex Loprais Praga.

Με αυτή τη σειρά τους συναντάμε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης, με 12 λεπτά να τους χωρίζουν. Όσο για την τρίτη θέση, αυτή ανήκει στον Τσέχο Γιάροσλαβ Βάλτρ της Tatra Buggyra ZM Racing.

Η επόμενη ημέρα

Η τρίτη ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ περιλαμβάνει 669.15 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 447 είναι χρονομετρημένα. Πληρώματα και αναβάτες αφήνουν πίσω τους την Αλ Ούλα και βάζουν πλώρη για την Χαΐλ. Σύμφωνα με τον διευθυντή του αγώνα, Νταβίντ Καστερά, τα πρώτα της 50 χιλιόμετρα αποτελούν ίσως την ομορφότερη διαδρομή όλου του ράλλυ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Κώστα Παστρίμα να συνομιλεί με τον Βασίλη Ορφανό, ο οποίος εξηγεί τις προκλήσεις του δυσκολότερου αγώνα στον πλανήτη!

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com