Η Mercedes-AMG δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο o Λιούις Χάμιλτον απαντάει σε μηνύματα οπαδών του και της γερμανικής ομάδας.

Ο Λιούις Χάμιλτον το 2022 βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις πιο δύσκολες σεζόν του στη Formula 1. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του ολοκλήρωσε αγωνιστική σεζόν δίχως να κερδίσει ούτε ένα Grand Prix. Τόσο αυτός όσο και η Mercedes-AMG είχαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, με το μονοθέσιο να μην είναι ανταγωνιστικό σε κορυφαίο επίπεδο από το ξεκίνημα της χρονιάς.

Η χρονιά τους σώθηκε στη Βραζιλία, όταν ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη με τον Χάμιλτον να κάνει το 1-2 για τη Mercedes. Χάρη στο θρίαμβο στο Ιντερλάγος, η γερμανική ομάδα ένιωσε και πάλι τη γλυκιά γεύση της νίκης σε ένα 2022 γεμάτο πίκρα και απογοήτευση.

2022. A year that made us stronger and hungrier than ever to return to the top. 👊 pic.twitter.com/5b44kpoZCr