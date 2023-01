Ο Σεμπάστιαν Φέτελ μίλησε για τον επί χρόνια αντίπαλό του στην F1, τον Φερνάντο Αλόνσο, και τόνισε πως ουσιαστικά δεν τον γνωρίζει ως άνθρωπο.

Την προηγούμενη δεκαετία η αγωνιστική κόντρα μεταξύ των Σεμπάστιαν Φέτελ και Φερνάντο Αλόνσο βρισκόταν στο επίκεντρο της Formula 1, με τους δύο οδηγούς να δίνουν μεγάλες μάχες την περίοδο που οδηγούσαν για τις Red Bull Racing και Scuderia Ferrari. O Γερμανός κέρδισε τον Ισπανό δύο φορές για τον τίτλο του πρωταθλητή της Formula 1, στον τελευταίο αγώνα των σεζόν του 2010 και του 2012.

Ο Φέτελ ήταν καλεσμένος στo πρόσφατο podcast της Formula 1 με τίτλο «Beyond the Grid» και μίλησε για τον Αλόνσο ως αντίπαλο εντός πίστας: «Τον θαυμάζω ως ανταγωνιστή. Ήταν ένας από τους πιο σκληρούς οδηγούς, ειδικά στα δύο πρώτα χρόνια που ήμασταν αντίπαλοι. Είχαμε πολύ μεγάλες μάχες για πρωτάθλημα το 2010 και το 2012. Είναι πιθανότατα από τις αγαπημένες μου εμπειρίες και αναμνήσεις. Η ένταση το πρωί πριν από το Grand Prix Βραζιλίας του 2012 ήταν το κάτι άλλο. Είχα τεράστια ένταση, πιστεύω και οι δυο μας είχαμε τεράστιο άγχος».

Παρά το γεγονός πως τον σέβεται ως οδηγό, ο Φέτελ δεν γνωρίζει τον Αλόνσο ως άνθρωπο εκτός πίστας: «Θεωρώ τον Φερνάντο έναν σπουδαίο οδηγό. Έχει φοβερό φυσικό ταλέντο, τρομερή αποφασιστικότητα, έντονο αγωνιστικό ένστικτο και όλα αυτά δεν τα έχει χάσει. Είναι εμφανές πως λατρεύει να αγωνίζεται. Είναι παθιασμένος. Ως άνθρωπο όμως, δεν τον γνωρίζω. Δεν θα έλεγα πως δεν θα τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας, πιστεύω σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Ποτέ όμως δεν έτυχε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο, να χτίσουμε χημεία, να περνάμε χρόνο μαζί και να μιλάμε για θέματα εκτός αγώνων».

Η ζωή των δύο έμελλε να διασταυρωθεί σε ορισμένες ιδιαίτερες στιγμές. Ο Φέτελ αντικατέστησε τον Αλόνσο στη Ferrari το 2015, ενώ ο Ισπανός είναι αυτός που αντικαθιστά τον Γερμανό στην Aston Martin το 2023.

Seb ⚔️ Fernando



Look how close it was at the finish 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/MnNqGLxkEm