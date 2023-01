Η Aston Martin αναμένεται να ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια και δεν θα αντιγράψει τις κορυφαίες ομάδες της F1.

Το 2021 η ομάδα του Σίλβερστον που εισήλθε στη Formula 1 ως Jordan, μετονομάστηκε σε Aston Martin, αποκτώντας εργοστασιακό στάτους. Υπό την καθοδήγηση του Λόρενς Στρολ, με νέο εργοστάσιο τελευταίας τεχνολογίας βρίσκεται υπό κατασκευή, σε συνδυασμό με νέα αεροδυναμική σήραγγα. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα ξεκινήσει σε διαφορετικές φάσεις, με την πρώτη να είναι το 2023.

Η βρετανική ομάδα έχει βάλει ως στόχο την κορυφή της Formula 1, όμως όλοι στις τάξεις της γνωρίζουν πως αυτό απαιτεί χρόνο. Στο διάστημα αυτό, η Aston Martin στρατολογεί προσωπικό, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση, μέχρι να βρεθεί σε θέση να παλεύει για νίκες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή Νταν Φάλοους που μίλησε στο GPFans, θα χαράξει τη δική της πορεία στο σχεδιασμό του μονοθεσίου: «Το σημαντικό για εμάς είναι να μην αντιγράψουμε αυτά που κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν πιστεύουμε πως αυτό θα μας κάνει να ξεπεράσουμε ομάδες όπως η Mercedes, η Red Bull ή η Ferrari. Οπότε πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο να εξελιχθούμε και να κάνουμε πράγματα, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο. Έχουμε ένα γκρουπ πολύ φιλόδοξων ανθρώπων και βλέποντας το νέο εργοστάσιο να παίρνει την τελική του μορφή, αναδεικνύεται η θέλησή μας να επιταχύνουμε το στόχο αναρρίχησης στο grid, ώστε να φτάσουμε σε σημείο να παίρνουμε νίκες. Αυτά που θα μας βοηθήσουν είναι το πάθος, το κίνητρο και η πίστη να φτάσουμε στην κορυφή».

To 2023 οδηγοί της Aston Martin θα είναι οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ. Ο Ισπανός θα φορέσει τα πράσινα καλύπτοντας το κενό του Σεμπάστιαν Φέτελ. H AMR23 θα παρουσιαστεί στις 13 Φεβρουαρίου.

