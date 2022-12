O Ματία Μπινότο αποκάλυψε ποια ήταν η πιο δύσκολη αποστολή που είχε στα χρόνια τα οποία ήταν επικεφαλής της Scuderia Ferrari στην F1.

Το 2022 έμελλε να αποδειχθεί ως η τελευταία σεζόν του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1. Έπειτα από 15 σεζόν, ο Γερμανός «είπε αντίο» στο αγαπημένο του σπορ, έχοντας πετύχει τεράστια πράγματα στην αξιοζήλευτη καριέρα του. Από το 2015 έως το 2020 ο Γερμανός ήταν οδηγός της Scuderia Ferrari. Δύο φορές διεκδίκησε το πρωτάθλημα οδηγών, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. To 2021 μετακόμισε στην Aston Martin, με την οποία ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Formula 1.

Ο Ματία Μπινότο θα αποχωρήσει από το ρόλο του επικεφαλής της Scuderia Ferrari στις 31 Δεκεμβρίου. Στις τέσσερις σεζόν που ήταν στο ρόλο αυτό στην ιταλική ομάδα είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει, όπως για παράδειγμα τον μίνι άθλο να φέρει την ομάδα από την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2020 στη θέση να διεκδικεί και να παίρνει νίκες το 2022.

