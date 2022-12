Ο Χέλμουτ Μάρκο μίλησε για τις ικανότητες των δύο οδηγών της Red Bull Racing και ξεκαθάρισε πως έναν εκ των δύο υπερτερεί σε ταχύτητα.

Παρά το πολύ μέτριο ξεκίνημα της στο 2022, η Red Bull Racing έδειξε πως ήταν η καλύτερη ομάδα της Formula 1. Το πλάνο εξέλιξης της RB18 αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένο και έδωσε την ευκαιρία στον Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει 15 Grand Prix.

Ο Ολλανδός οδηγός είχε δίπλα του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός έδειξε να είναι πιο κοντά του σε απόδοση, όμως δεν κατάφερε να γίνει απειλή. Σύμφωνα με τον σύμβουλο της Red Bull σε θέματα Formula 1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, η μείωση βάρους της RB18 επέτρεψε στον Φερστάπεν να δείξει την απόλυτη ταχύτητά του.

«Το μονοθέσιό μας ήταν 20 κιλά πάνω από το κατώτατο όριο. Όταν καταφέραμε να μειώσουμε το βάρος της RB18, τότε βρήκαμε επιπλέον απόδοση στην πίστα. Στην αεροδυναμική σήραγγα μπορείς να κερδίσεις αρκετούς βαθμούς στην αεροδυναμική απόδοση, αλλά όλα είναι στη θεωρία. Όσο μειώνεις όμως το βάρος του μονοθεσίου, μπορείς να βρεις πολύτιμο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά με τέτοιο τρόπο που μόνο ο Φερστάπεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και αν ο Μαξ μπορεί να οδηγήσει στο όριο, τότε είναι κάτι το διαφορετικό από έναν άλλο οδηγό να οδηγεί στο όριο. Το μονοθέσιό μας είναι για εκεί που αποδίδει ο Πέρεζ. Ο Πέρεζ είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός, αλλά δεν είναι Φερστάπεν», ανέφερε ο Αυστριακός στο AMuS.

Επιπλέον ο Μάρκο ανέφερε γιατί η Red Bull Racing κατάφερε να κερδίσει τη Ferrari στον τομέα της εξέλιξης: «Σίγουρα μας ωφέλησαν τα στρατηγικά λάθη της Ferrari, την ατυχία τους και τα προβλήματα που είχαν με τον κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, εξέλιξαν το μονοθέσιό τους με ένα τρόπο που έκανε το μονοθέσιο να δουλεύει πιο σκληρά τα ελαστικά. Γι’ αυτό ήμασταν τόσο αισιόδοξοι και είχαμε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση στους αγώνες».

Το 2023 τα πράγματα για τη Red Bull Racing θα είναι πιο δύσκολα. Η ποινή της FIA για την παραβίαση του budget cap θα μειώσει τη δυνατότητά της να εξελίξει στο βαθμό που επιθυμεί το μονοθέσιό της.

Σε σύγκριση με τη Scuderia Ferrari θα έχει 12% λιγότερο χρόνο χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD, ενώ από τη Mercedes, θα έχει 17% λιγότερο.

