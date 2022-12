Ο επικεφαλής του τμήματος κινητήρων της Renault, Μπρούνο Φαμάν, παραδέχθηκε πως η γαλλική εταιρεία θυσίασε την αξιοπιστία το 2022 για μια ισχυρή μονάδα ισχύος.

Το ταξίδι της Renault στην υβριδική εποχή της Formula 1 δεν έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Η γαλλική εταιρεία από το 2014 δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια μονάδα ισχύος που να ανταγωνίζεται στα ίσια αυτές των Mercedes και Ferrari. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η Honda είναι εκείνη που κατάφερε να κάνει το παραπάνω βήμα και πλέον μετρά δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing.

To 2022 ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τη Renault. Η γαλλική φίρμα αποφάσισε να κατασκευάσει μία εντελώς καινούργια μονάδα ισχύος. Για να βρει την απόδοση που επιθυμούσε, ακολούθησε το παράδειγμα της Mercedes. Όπως εξηγή ο επικεφαλής του τμήματος κινητήρων της Renault στο Βιρί Σαντιγιόν της Γαλλίας, Μπρούνο Φαμάν, το τούρμπο χωρίστηκε στα δύο και αυτό είχε θετικά αποτελέσματα στην απόδοση.

«Για το 2022 είχαμε μία εντελώς καινούρια μονάδα ισχύος που έφερε τεράστιες αλλαγές στο “packaging” του μονοθεσίου. Η πιο σημαντική αλλαγή στην τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων είναι ο διαχωρισμός του τούρμπο. Αυτό βελτίωσε την αεροδυναμική απόδοση του μονοθεσίου και είδαμε τα αποδεικτικά στοιχεία στο εργοστάσιο του Ένστον που κατασκευάζεται το σασί. Δεν δουλέψαμε μόνο στην ίδια τη μονάδα ισχύος αλλά τη συνολική απόδοση του μονοθεσίου. Φυσικά και η απόδοση του κινητήρα είναι πολύ σημαντική, αλλά αν μπορούμε έχουμε κέρδη στην αεροδυναμική και στην απόδοση του σασί τότε θα κάνουμε συμβιβασμούς στον κινητήρα. Μέχρι τώρα έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτό. Είχαμε μία πολύ θετική σεζόν από πλευράς απόδοσης και πραγματικά κλείσαμε τη διαφορά σε σχέση με τους άλλους κατασκευαστές μονάδων ισχύος. Δεν υπάρχουν πια διαφορές μεταξύ του καλύτερου και χειρότερου κινητήρα στο grid», εξήγησε ο Γάλλος μηχανικός.

Το 2022 ο κινητήρας της Renault στο μονοθέσιο της Alpine αποδείχθηκε αρκετά αναξιόπιστος. Στην περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο, ο Ισπανός εξέφρασε επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του για τα προβλήματα αξιοπιστίας που του κόστισαν πολλά καλά αποτελέσματα. Από την άλλη, ο Εστεμπάν Οκόν κατηγόρησε τον Ισπανό πως δεν δούλευε καθόλου για το καλό της ομάδας και εκείνος έκανε όλη τη σκληρή δουλειά.

Ο Φαμάν παραδέχθηκε πως θυσίασαν μέρος της αξιοπιστίας για να βρουν περισσότερη απόδοση. Με βάση τους κανονισμούς, που επιτρέπουν βελτιώσεις στις μονάδες ισχύος από πλευράς αξιοπιστίας και μόνο, στη Renault πιστεύουν ότι ήταν ένα ρίσκο που άξιζε να πάρουν.

«Πήραμε ένα μεγάλο ρίσκο να εξελίξουμε τον κινητήρα μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν ολοκληρώσαμε πλήρως τη διαδικασία επικύρωσης της αξιοπιστίας. Μπορούσαμε να ακολουθήσουμε διαφορετική οδό, αλλά πιέσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Η στρατηγική μας ήταν ξεκάθαρη: να μπούμε και πάλι στο παιχνίδι των κορυφαίων κινητήρων και το καταφέραμε. Με το πάγωμα εξέλιξης στην απόδοση των μονάδων ισχύος για τέσσερα χρόνια, η στρατηγική μας ήταν να βελτιώσουμε την απόδοση και να λύσουμε τα προβλήματα αξιοπιστίας αργότερα. Ο κινητήρας ήταν πολύ ισχυρός και τα περισσότερα προβλήματα ήταν περιφερειακά», πρόσθεσε ο Φαμάν.

Η Renault παραμένει ο μοναδικός κατασκευαστής στο grid που παρέχει μονάδες ισχύος σε μόλις μία ομάδα της Formula 1.

Throwback to Esteban's amazing double overtake at this years #BelgianGP 😍



🎥@f1 #Alpine #F1 pic.twitter.com/Lcyta3sA1I