Οι σχέσεις της Red Bull Racing και της Honda πέρασαν τη δική τους κρίση, όταν η ιαπωνική φίρμα ανακοίνωσε την ξαφνική αποχώρησή της από την F1.

Η Honda ανακοίνωσε μεσούσης της σεζόν του 2020 πως θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2021. Η ιαπωνική φίρμα είχε επιστρέψει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 2015 με τη McLaren, όμως η συνεργασία τους αποδείχθηκε καταστροφική. Το 2018 γύρισε σελίδα και παρείχε κινητήρες στηv Toro Rosso, ενώ το 2019 έκανε το ίδιο με τη Red Bull Racing.

Φέτος, με τη Honda να έχει επίσημα αποχωρήσει, οι κινητήρες ονομάστηκαν Red Bull PowerTrains από το νέο τμήμα κινητήρων της Red Bull στο Μίλτον-Κινς. Ωστόσο η Honda συνέχισε να toyw κατασκευάζει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη από το εργοστάσιό της στη Σακούρα. Στο πλαίσιο του Grand Prix Ιαπωνίας, οι δύο πλευρές ενίσχυσαν τη συνεργασία τους, με τα λογότυπα των Ιαπώνων να εμφανίζονται και πάλι στα μονοθέσια των δύο ομάδων. Το 2023 οι κινητήρες των δύο ομάδων θα ονομάζονται και πάλι Honda.

Για πρώτη φορά όμως έχουμε πληροφορίες σχετικά με καταστάσεις που έλαβαν χώρα στο παρασκήνιο ανάμεσα σε Red Bull Racing και Honda. O σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, έκανε ορισμένες αποκαλύψεις για τη σχέση των δύο εταιρειών.

«Είναι μία κατάσταση που εμπεριέχει ένταση. Όταν η Honda ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Formula 1 πριν από δύο χρόνια, ήμασταν σε μία κατάσταση που δεν θα είχαμε τίποτα. H Honda δεν ήθελε να μας προμηθεύσει ούτε με τον κινητήρα που είχαμε φέτος. Καταφέραμε όμως να μετατρέψουμε την κατάσταση αυτή στη συνεργασία που έχουμε σήμερα. Παράλληλα, για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας, στήσαμε το δικό μας εργοστάσιο κινητήρων, το οποίο έχει εγκαταστάσεις και πάγκους δοκιμών τελευταίας τεχνολογίας από την AVL. Στη Σακούρα υπάρχουν οι ίδιοι πάγκοι από τη Honda. Όταν θέλαμε να αποφασίσουμε ποιος θα κάνει τι το 2026, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Είχαμε προγραμματίσει η Honda να αφοσιωθεί στο κομμάτι του ηλεκτροκινητήρα, αλλά δεν βρέθηκε ένας κοινός παρονομαστής. Θα δούμε όμως, η οποιαδήποτε απόφαση θα παρθεί σύντομα», ανέφερε ο Αυστριακός στο AMuS.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Red Bull Racing έχει συνδεθεί με την επιστροφή της Ford στη Formula 1. Οι νέες εγκαταστάσεις στο Μίλτον-Kινς φαίνεται πως κεντρίζουν το ενδιαφέρον αρκετών κατασκευαστών. Μάλιστα, ο CEO της Ford Performance, δεν διέψευσε τα σενάρια που συνδέουν την αμερικανική εταιρεία με την αυστριακή ομάδα.

Όλα αυτά, ενώ νωρίτερα στο 2022 οι ταύροι είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία συνεργασία με την Porsche, όμως την ύστατη ώρα, ανακοινώθηκε το ναυάγιο στις επαφές τους. Οι δύο πλευρές ήταν τόσο κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον CEO των Γερμανών, Όλιβερ Μπλούμε, να παραδέχεται πως είχαν δώσει τα χέρια πριν καταρρεύσουν οι συζητήσεις μεταξύ τους.

