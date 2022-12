Ο «γκουρού της αεροδυναμικής», Έντριαν Νιούι, μίλησε για το πώς η Renault δεν βοήθησε τη Red Bull Racing να συνεχίσει να κυριαρχεί στην F1 στην υβριδική εποχή.

Η Red Bull Racing εισήλθε στη Formula 1 το 2005 έπειτα από την εξαγορά της Jaguar. Εκείνη τη σεζόν χρησιμοποίησαν κινητήρες της Cosworth, ενώ το 2006 και μόνο για εκείνη τη σεζόν, προμηθεύτηκαν κινητήρες από τη Ferrari. Από το 2007 ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Renault. Η συνεργασία τους στην εποχή των V8 κινητήρων αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη, καθώς κατέκτησαν τέσσερα συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Η εποχή των V6 υβριδικών κινητήρων μετέτρεψε τη σχέση των δύο εταιρειών σε εφιάλτη. Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για τη Red Bull Racing παρά το γεγονός πως κατέκτησε τρεις νίκες. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η δυσαρέσκεια των «ταύρων» για τους Γάλλους ήταν έντονη, με τις δύο εταιρείες να είναι διαρκώς κοντά στη ρήξη. Από το 2016 έως το 2018 οι μονάδες ισχύος μετονομάστηκαν σε Tag Heuer και το 2019 η αυστριακή ομάδα ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Honda.

Για τη συνεργασία της Red Bull Racing με τη Renault μίλησε ο διάσημος σχεδιαστής Έντριαν Νιούι, ο οποίος έζησε από πρώτο χέρι τη σχέση των δύο, από το γάμο μέχρι και το χωρισμό. Ο Βρετανός εστίασε κυρίως στα προβλήματα που αντιμετώπισαν στην υβριδική εποχή της Formula 1 από το 2014 κι έπειτα.

«Τα χρόνια που πήραμε τα τέσσερα πρωταθλήματα (2010-2013), χρησιμοποιούσαμε τον V8 της Renault. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους μηχανικούς της Renault. Πιστεύω πως πρέπει να πω ότι δεν ήταν ο πιο ισχυρός V8, αλλά ήταν ένα προϊόν που “έραψαν” για τα μέτρα του μονοθεσίου μας. Είχαμε συγκεκριμένες απαιτήσεις, ειδικά στον τρόπο που χρησιμοποιούσαμε τις εξατμίσεις. Όταν μπήκαμε στην υβριδική εποχή, η Renault δεν κατανόησε πλήρως τους κανονισμούς όπως η Mercedes και ήμασταν πολύ πίσω. Την πρώτη χρονιά αποδεχθήκαμε πως όλοι κάνουμε λάθη, το σασί, ο κινητήρας, υπάρχουν νέοι κανονισμοί, μπορείς να πετύχεις, μπορείς να αποτύχεις. Η Renault απέτυχε. Όταν ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα του 2015 ο κινητήρας έμοιαζε να είναι χειρότερος από του 2014 κάτι το οποίο ήταν πολύ απογοητευτικό. Συνειδητοποιήσαμε πως στο προσεχές μέλλον αν κάναμε καλή δουλειά σε αγώνες θα παίρναμε νίκες αλλά ποτέ δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Έπρεπε όλοι να κάνουμε συμβιβασμούς, ειδικά μετά από μία περίοδο κυριαρχίας που κατακτήσαμε τέσσερα πρωταθλήματα. Αυτή θα ήταν η πραγματικότητα για το προσεχές μέλλον», είπε ο Βρετανός σε συνέντευξη που δημοσίευσε η Red Bull.

Με τις μονάδες ισχύος της Honda, η Red Bull Racing έχει γίνει και πάλι υπερδύναμη στη Formula 1 και έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία πρωταθλήματα οδηγών και το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2022.

Η Renault από τη στιγμή που χώρισε τους δρόμους της με τη Red Bull Racing συνεργάστηκε για δύο χρόνια με τη McLaren και πλέον δεν έχει πελατειακή ομάδα στη Formula 1.

