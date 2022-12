Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, μίλησε για το τεράστιο επίτευγμα της ομάδας του το 2022 και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη Mercedes-AMG.

Το 2022 ήταν δίχως αμφιβολία η σεζόν της Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα κατέκτησε 17 νίκες σε 22 Grand Prix, μία αξιοζήλευτη επίδοση για ομάδα της Formula 1. Τόσο ο Μαξ Φερστάπεν, όσο και η RBR πέτυχαν νέα ρεκόρ συνολικών βαθμών στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών.

Ούτε οι ίδιοι στη Red Bull Racing δεν μπορούσαν να φανταστούν πως το 2022 θα εξελιχθεί με τον τρόπο που είδαμε. Ο επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, μίλησε στο GPFans και συνέκρινε τη φετινή επίδοση της ομάδας του με αυτή της Mercedes-AMG, τονίζοντας το αντίκτυπο που άφησε το 2021, ειδικά στους Γερμανούς.

«Ποτέ δεν θα πίστευα πως η φετινή σεζόν θα εξελισσόταν με τον τρόπο που είδαμε. Ειδικά μετά το τέλος της περσινής σεζόν, που χρειάστηκε τεράστια ενέργεια από μέρους μας το πρωτάθλημα. Είδαμε τη Mercedes , μετά το 2021, να έχει το δικό της hangover στη φετινή σεζόν. Είμαι τρομερά περήφανος για όλη την ομάδα μας, πώς έθεσε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και επέστρεψε μαχόμενη, προσαρμόστηκε στους κανονισμούς και στρατηγικά ήταν πολύ δυνατή. Ήμασταν όπως έπρεπε όταν έπρεπε και οι οδηγοί μας έπαιξαν τεράστιο ρόλο με τεράστιες νίκες», είπε ο Χόρνερ.

Ο Βρετανός έστρεψε και πάλι την προσοχή του στη Mercedes, τονίζοντας πως χάρηκε που επιβλήθηκε της γερμανικής ομάδας: «Είναι η πρώτη φορά που η Mercedes δεν είχε κυρίαρχο μονοθέσιο και το να τους κερδίσουμε πέρυσι και να τους κερδίσουμε και φέτος σημαίνει πως είχαμε τρομερή απόδοση».

Το 2023 τα πράγματα για τη Red Bull Racing θα είναι πιο δύσκολα. Η ποινή της FIA για την παραβίαση του budget cap θα μειώσει τη δυνατότητά της να εξελίξει στο βαθμό που επιθυμεί το μονοθέσιό της.

Σε σύγκριση με τη Scuderia Ferrari θα έχει 12% λιγότερο χρόνο χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD, ενώ από τη Mercedes, στην οποία ο Χόρνερ λατρεύει να αναφέρεται, θα έχει 17% λιγότερο.

