O Μαξ Φερστάπεν παραδέχεται πως είναι πολύ δύσκολο για εκείνον να προβλέψει το μεγάλο του αντίπαλο για το 2023 και απαντά στο ερώτημα για το αν θέλει να έχει έντονο ανταγωνισμό ή όχι.

Το 2022 ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε μέτρια τη χρονιά. Ο Ολλανδός οδηγός εγκατέλειψε στους δύο από τους τρεις πρώτους αγώνες και αυτό τον είχε φέρει σε μειονεκτική θέση στο πρωτάθλημα οδηγών έναντι του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Η συνέχεια όμως του πρωταθλήματος αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Η Red Bull Racing εξέλιξε με μεγάλη αποτελεσματικότητα την RB18 και έδωσε τη δυνατότητα στον Φερστάπεν να αναδειχθεί για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Ολλανδός κυριάρχησε κερδίζοντας 15 Grand Prix και εξασφάλισε το πρωτάθλημα με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Πλέον, ο κόσμος της Formula 1 έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στο 2023. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AMuS, ο 25χρονος αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό και όσα περιμένει την ερχόμενη σεζόν: «Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τα μονοθέσια είναι ακόμη καινούργια κατά μία έννοια. Υπάρχει χώρος για αρκετή εξέλιξη και πολλές δυνατότητες για βελτίωση για όλους. Με τη Ferrari για παράδειγμα, είναι δύσκολο να κρίνουμε το βαθμό με τον οποίο βελτιώθηκαν εφέτος. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να μπορέσω να επιλέξω έναν κύριο αντίπαλο για την επόμενη σεζόν».

Ο Φερστάπεν έχει δηλώσει στο παρελθόν πως δεν περιμένει να έχει ξανά μία σεζόν κυριαρχίας ανάλογη της φετινής. Σε ερώτηση που του τέθηκε για το αν προτιμούσε τον περίπατο του 2022 ή το θρίλερ του 2021, απάντησε: «Μερικές φορές θέλω ανταγωνισμό, άλλες όχι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εύχομαι να έχω. Μερικές φορές όμως είναι ωραίο συναίσθημα να έχεις ένα κυρίαρχο μονοθέσιο. Γενικά όμως, ελπίζω οι ομάδες να είναι πιο κοντά σε ταχύτητα».

How does an #F1 car handle a roundabout? 🔄 pic.twitter.com/I0pzPHiUsf