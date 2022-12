Ο Μαξ Φερστάπεν είναι σίγουρος πως η ποινή της Red Bull Racing από την FIA για το budget cap θα την επηρεάσει το 2023 όμως δεν γνωρίζει το συνολικό αντίκτυπο.

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν τον κόσμο της Formula 1 ήταν η παραβίαση του ορίου δαπανών της Red Bull Racing για το 2021. Η FIA επέβαλε στην αυστριακή ομάδα για την παράβασή της μείωση στη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD για 12 μήνες, όπως επίσης και 7 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο.

Από τη μεριά της η αυστριακή ομάδα υποστηρίζει πως θα χάσει απόδοση από το μονοθέσιό της, ενώ στην αντίπερα όχθη, οι αντίπαλοί της πιστεύουν πως η ποινή της FIA ήταν επιεικής.

Το 2023 είναι «μία ανάσα μακριά», με τον οδηγό της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, να δηλώνει σίγουρος πως η ποινή θα έχει επιπτώσεις στην ομάδα του.

«Θα μας κοστίσει η ποινή για το cost cap. Είμαι όμως αισιόδοξος πως η ομάδα μου θα βρει τη λύση και θα ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν. Γνωρίζουμε πού πρέπει να δουλέψουμε. Αν δεν γνωρίζαμε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουμε, τότε θα είχαμε πολλά περισσότερα προβλήματα. Θα μάθουμε εντός της σεζόν πόσο πολύ θα μας πληγώσει. Το μονοθέσιό μας ήταν ανταγωνιστικό. Αν συνεχίσουμε στο ίδιο μομέντουμ με το 2022, θα είμαστε εντάξει», ανέφερε ο Ολλανδός στο AMuS.

O Φερστάπεν απόλαυσε μία σεζόν μεγάλης κυριαρχίας, κερδίζοντας 15 Grand Prix συνολικά. Μάλιστα, εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα οδηγός με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Ο Ολλανδός πρωταθλητής γνωρίζει πως οι αντίπαλοι της RBR δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια το χειμώνα και περιμένει μεγάλες μάχες από την επόμενη μάλιστα χρονιά.

