Η Glickenhaus Racing θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο WEC το 2023, με το μεγαλύτερο πρωτάθλημα αντοχής να βλέπει την είσοδο ολοένα και περισσότερων κατασκευαστών.

Τα αγωνιστικά Le Mans Hypercar αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) από το 2021 και κάθε χρόνο βλέπουμε ολοένα και περισσότερους κατασκευαστές να εισέρχονται στο σπορ. Ένας κατασκευαστής που βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στο πρωτάθλημα είναι η Scuderia Cameron Glickenhaus.

H ιδιωτική αμερικανική ομάδα δημιούργησε από το μηδέν το δικό της Hypercar και πρωταγωνιστεί στα κορυφαία σαλόνια των αγώνων αντοχής. Μάλιστα έγινε ο πρώτος ιδιώτης κατασκευαστής που ανέβηκε στο βάθρο στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2022 έπειτα από πέντε χρόνια, ενώ κατέκτησε δύο pole position την ίδια σεζόν.

Λόγω των περιορισμένων πόρων της, η Glickenhaus επέλεξε να μην συμμετάσχει στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής της, Τζιμ Γκλίκενχαους, το 2023 η ομάδα θα επιστρέψει στο WEC.

«Θα επιστρέψουμε στο WEC την επόμενη χρονιά και στη χειρότερη περίπτωση θα είναι με ένα αυτοκίνητο. Ελπίζουμε να αγωνιστούμε με περισσότερα, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη, καθώς το πρόγραμμα δεν έχει πάρει την τελική του μορφή. Μπορεί να αγωνιστούμε με δύο αγωνιστικά ή να δουλέψουμε μαζί με μία πελατειακή ομάδα. Όμως θεωρούμε τους εαυτούς μας μία εργοστασιακή ομάδα. Αγωνιζόμαστε και πουλάμε τα αυτοκίνητά μας. Δηλώσαμε συμμετοχή για το 2023. Δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του τι θα συμβεί ή δεν θα συμβεί. Ελπίζουμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα», ανέφερε ο Αμερικανός.

Ο Γκλίκενχαους έχει δηλώσει στο παρελθόν πως το όνειρό του είναι να αγωνιστεί ενάντια στη Ferrari στο Λε Μαν, το μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα το 2023, με την ιταλική ομάδα να εισέρχεται στο πρωτάθλημα με το δικό της Le Mans Hypercar, μαζί με άλλους κατασκευαστές.

Το 2023 στο WEC θα συμμετάσχουν στην κατηγορία Le Mans Hypercar οι: Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac και Glickenhaus, ενώ αναμένουμε επιβεβαίωση από δύο ακόμη ομάδες. Η πλήρης λίστα συμμετοχών θα ανακοινωθεί από την ACO τον ερχόμενο Ιανουάριο.

