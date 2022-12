Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έσπασε -ξανά- το αριστερό του χέρι, αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται χειρουργείο.

Τους τελευταίους αγώνες του 2022 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ο Φάμπιο Κουαρταραρό τους πραγματοποίησε με ένα σπασμένο δάχτυλο στο αριστερό του χέρι. Ο Γάλλος, παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τα δώσει όλα και να παλέψει μέχρι τέλους για την υπεράσπιση του τίτλου, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος ο Κουαρταραρό είχε προγραμματίσει επέμβαση στο σπασμένο του δάχτυλο για να διορθώσει το πρόβλημα. Προτίμησε τελικά να ακολουθήσει την φυσιολογική ροή της αποθεραπείας, αναβάλλοντας το χειρουργείο. Η ατυχία όμως τού χτύπησε την πόρτα καθώς σε προπόνηση motocross πριν από μερικές ημέρες ο Γάλλος αναβάτης της Yamaha έσπασε το αριστερό χέρι του σε διαφορετικό σημείο.

Ο Κουαρταραρό δεν είναι από τους φανατικούς της προπόνησης με μοτοσικλέτες όπως άλλοι αναβάτες του MotoGP. Προτιμάει να γυμνάζεται με διαφορετικό τρόπο, κάτι που τελικά του έχει βγει σε καλό καθώς έχει αποφύγει τους τραυματισμούς στη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν.

Yesterday I had a crash during my motocross training and I suffer a little fracture on my left hand.

No surgery needed, time to recover pic.twitter.com/43s3EX6IHn