Στη Red Bull Racing πιστεύουν πως η τιμωρία της FIA για την υπέρβαση του ορίου του budget cap του 2021 θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στην επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η Red Bull Racing βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής σε ό,τι αφορά στον κόσμο της Formula 1, όταν επισημοποιήθηκε από την FIA πως ξεπέρασε το όριο δαπανών για το 2021. Η αυστριακή ομάδα δέχθηκε μεγάλη ποινή από την παγκόσμια ομοσπονδία, που περιλαμβάνει μείωση κατά 10% του συνολικού χρόνου χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας και του CFD, καθώς και πρόστιμο της τάξης 10 εκατομμυρίων ευρώ στην FIA. Η ποινή έχει ισχύ από τον Οκτώβριο του 2022 και για 12 μήνες.

Οι αντίπαλες ομάδες δεν έμειναν ικανοποιημένες από την ποινή που επέβαλλε η FIA, παρά τους ισχυρισμούς του Κρίστιαν Χόρνερ, πως δεν ευνοήθηκαν από την υπέρβαση του ορίου κόστους. Σύμφωνα με τα όσα είπε η Ferrari, τα χρήματα που γλιτώνουν από τη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας, θα έχουν τη δυνατότητα να τα ξοδέψουν αλλού, ώστε να βελτιώσουν το μονοθέσιό τους.

Ωστόσο στις τάξεις της Red Bull Racing, επικρατεί ανησυχία, διότι πιστεύουν πως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2023. Μιλώντας στο racingnews365, o τεχνικός διευθυντής των «ταύρων», Πιέρ Ουασέ, μίλησε για το πόσο θα επηρεάσει την ομάδα του η ποινή της FIA.

«Η σήραγγα και το CFD είναι τα κύρια εργαλεία μας για την εξέλιξη του μονοθεσίου. Με νευριάζει όταν βλέπω σχόλια από κάποιους που λένε πως δεν δεχθήκαμε μεγάλη ποινή. Αν δούμε το πώς έχουν γραφτεί οι κανόνες, το μειονέκτημα που θα έχουμε είναι ήδη μεγάλο. Η FIA παρουσίασε το μοντέλο που περιορίζει την εξέλιξη στις κορυφαίες ομάδες και οι ομάδες το αποδέχθηκαν. Αν δεν ήταν αποδοτικό, δεν θα είχαν συμφωνήσει. Μεταξύ δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, 5% περισσότερος χρόνος εξέλιξης είναι μεγάλη διαφορά και το επιπλέον 7% που θα έχουμε σημαίνει πως είναι πολύ εύκολο να χάσουμε δύο θέσεις στο πρωτάθλημα. Η μείωση του χρόνου στην αεροδυναμική σήραγγα συγκριτικά με τις άλλες ομάδες είναι τεράστια για εμάς», ανέφερε ο Γάλλος.

Το μειονέκτημα που θα έχει η Red Bull Racing το 2023 θα αφορά 38 λιγότερες ώρες χρήσης της αεροδυναμικής σήραγγας σε σχέση με τη Scuderia Ferrari και 54 ώρες λιγότερες σε σχέση με τη Mercedes-AMG. H Williams που τερμάτισε στην τελευταία θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, θα έχει 166 ώρες περισσότερες στη διάθεσή της, σε σχέση με την RBR.

Ο Ουασέ θέλησε να κάνει μία σύγκριση με ένα άλλο σπορ και συνέκρινε την κατάσταση της RBR με μία ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει με 10 παίκτες: «Η κατάστασή μας είναι σαν το ποδόσφαιρο. Αν παίζεις με 10 παίκτες ενάντια σε 11 της αντίπαλης ομάδας, ακόμη και τον Μέσι να έχεις στο δυναμικό σου, είναι δύσκολο να κερδίσεις. Έχουμε όμως ένα πολύ καλό αεροδυναμικό τμήμα. Έχουμε τον Έντριαν Νιούι, ο οποίος είναι σημαντικό μέλος της ομάδας. Η δουλειά που χρειάζεται ένα μονοθέσιο πραγματοποιείται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Φυσικά μπορούμε να δουλέψουμε σκληρά, όμως αυτό το κάνουν και άλλες ομάδες. Νιώθουμε θυμό για την απόφαση να έχουμε λιγότερο χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα. Όμως το κίνητρο που έχουμε είναι μεγαλύτερο από ποτέ».

